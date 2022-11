El PP se queda a 3 escaños de mayoría absoluta, según barómetro del Cemop

El Partido Popular, con 20 escaños, se quedaría a 3 de la mayoría absoluta, según el último barómetro de otoño del Centro de Estudios Murcianos de Opinión Pública (CEMOP), que otorga quince asientos al PSRM-PSOE, ocho a VOX y dos a Podemos, dejando fuera de la Asamblea Regional a Ciudadanos.



Con tal resultado la única coalición posible de gobierno sería la formada por el PP y Vox, aunque hay posibilidad de una coalición alternativa de PSOE y Unidas Podemos en el caso de que Vox no apoyara un gobierno en solitario de Fernando López Miras.



Actualmente el PP cuenta con 16 diputados, apoyados por 7 no adscritos, cuatro de ellos ex Ciudadanos y 3 ex de Vox, mientras que la oposición la conforman 22 diputados, 17 de ellos socialistas, dos de Ciudadanos, dos de Podemos-Equo y uno de Vox.



Según Cemop, "son Ciudadanos y PSOE las formaciones que asumen, por el momento, el principal coste de la legislatura, seguramente lastrados aún pro la fallida moción de censura de la primavera de 2021. El PSOE pierde 2 escaños y la formación naranja desaparece del arco parlamentario, perdiendo los 6 escaños conseguidos en mayo de 2019.



Se da la circunstancia que el barómetro de primavera otorgó al PP un escaño menos (19) mientras que a Vox le daba uno más (9), como también era uno menos para el PSOE (14) y Ciudadanos entraba con un diputado al hemiciclo. Podemos tanto entonces como ahora contaba con 2 escaños.



Los resultados están basados en una encuesta realizada entre los días 3 y 17 de octubre pasado a 820 personas de la Región que, según el grupo de investigación que ha elaborado este trabajo, desprenden pesimismo por el empeoramiento de la situación económica y social.



Ese pesimismo en lo político también se atisba en el barómetro de otoño respecto al de primavera porque si entonces el 37,2 por ciento calificaba la situación política de "muy buena o buena", en esta ocasión no pasa del 30,9 por ciento de personas encuestadas las que opinan de tal modo, pero si nos remontamos a otoño del año 2019, el porcentaje era de tan solo el 17,3 por ciento.



Los votantes más críticos son los de Podemos, que opinan que la situación es "mala o muy mala" en un 75,8 por ciento, mientras que los socialistas alcanzan el 45,3 por ciento, porcentaje idéntico al de los votantes de Vox.



En esta ocasión se ha introducido como novedad preguntas sobre los efectos de la pandemia en la salud mental y los datos muestran sensación de decaimiento, depresión y falta de esperanza en el quehacer diario de ciertas actividades, lo que implica a dos de cada tres murcianos. Un importante porcentaje considera que el Sistema Murciano de Salud no dispone de los recursos suficientes para gestionar esta cuestión.



La valoración positiva que se obtuvo en el último barómetro de primavera sobre la gestión del Gobierno de la Región ha descendido en 6,1 puntos, de un 43,1% al 37%, pero cae más de doce puntos entre quienes la consideran "mala o muy mala", del 38,5% al 25,9%.



Se detecta además desapego hacia la política con el incremento de encuestados que no quieren opinar en esas categorías de preguntas.



Unidas Podemos no consigue remontar, según el Cemop, y continúa siendo el grupo político peor valorado de la Región, decendiendo 6,4 puntos, del 64,6 al 58,2 en las opiniones negativas, un diez por ciento lo valora positivamente y el 8,9 de forma "regular". Tampoco Vox sale bien parado y continúa con críticas importantes sobre su papel en la oposición (48,1%), descendiendo mas de siete puntos en sus apreciaciones positivas, pero siendo el mejor valorado de la oposición. El 18,4% aprueba su tarea, por encima del 17% del PSOE.



Las valoraciones de Santiago Abascal e Inés Arrimadas han subido 0,7 y 0,5 puntos respecto al anterior barómetro, mientras que las del resto de líderes nacionales han descendido, incluido Nuñez Feijóo, 0,2 puntos, los mismos que Pedro Sánchez, y 0,7 Ione Belarra.



Los líderes regionales sufren también una caída generalizada en su valoración: 0,5 puntos José Ángel Antelo (Vox); 0,4 José Vélez (PSOE); 0,1 María José Ros Olivo (Cs), y 0,2 Javier Sánchez Serna (Podemos). Fernando López Miras es la única excepción a esta tendencia manteniendo su valoración en un 5,3%.