La Policía aconseja no comprar entradas del WARM UP a particulares. Ya hay más de 30 denuncias

Las más de 30 denuncias presentadas probablemente irán a más en las próximas horas. Y todo porque existe una altísima demanda en eventos como el Warm Up, que tiene las 52.000 entradas agotadas desde hace más de un mes. Esto ha hecho que cientos de personas busquen a última hora una posibilidad de acceder a un festival que se celebra en La Fica hasta el domingo 5 de mayo.

De particular a particular

Desde Policía Nacional, el subinspector Diego Seral alerta: ya van más de 30 denuncias y pueden ir a más. “Se trata de personas que se han visto afectadas tras adquirir entradas a particulares a través de canales no oficiales como Mil Anuncios, Instagram, Facebook o Wallapop. Ahí se ofrecen entradas sin ningún control, no sabemos donde hacemos el pago. Lo que hemos detectado es que estas transacciones son una estafa. Se venden a precios superiores al original. La mecánica consiste a través del código QR. El particular envía ese código a la persona interesada pero no funciona. Luego, al intentar acceder al recinto se dan cuenta de que han sido estafados. La mayoría de las víctimas proceden de Albacete o Alicante. Muchos creen tener una entrada válida y luego se percatan de que han sido estafados”.

Consejos

El principal consejo de Policía Nacional es comprar las entradas a través de canales autorizados. “Si quedamos con algún particular para realizar la transacción, debemos hacerlo en persona e incluso en la entrada del recinto para comprobar que la entrada que nos venden no es falsificada. El pago hay que hacerlo a través de plataformas seguras y nunca enviar documentación personal, ya que algunas personas están enviando su documentación personal al estafador y luego puede ser utilizada para cometer otro tipo de delito".