Pastel de Carne murciano, placer gastronómico

El pastel de carne murciano es un referente gastronómico de la cocina murciana que ha logrado conservar sus raíces desde la Edad Media hasta la actualidad.

Aunque la receta más común es salada y con hojaldre, también lo puedes encontrar sin la masa hojaldrada y los ingredientes de relleno dulces.

Su preparación salada está hecha a base de ternera, jamón, chorizo, huevo duro, aceite de oliva, sal y pimienta. También lo encontrarás con panceta y pimiento verde.

Este apetitoso pastel es contundente y de gran aporte calórico, pero sus excelentes materias primas y su artesana elaboración lo hacen de lo más saludable. Solo basta con darse un paseo después de la comida. ¡Si visitas Murcia y no comes pastel de carne, como si no hubieras estado!.

El pastel murciano es una receta autóctona de Murcia y que posee importantes raíces árabes.

En la actualidad, debido a su fama nacional y a su tradición en la gastronomía regional, su venta se ha expandido a otras muchas regiones de España.

El pastel murciano posee experimentadas variedades, que van desde la masa hojaldrada (o no hojaldrada), a los ingredientes del relleno (más o menos dulces), o los trucos que algunos pasteleros añaden como los sesos o las morcillas.

Indiscutiblemente si se realiza una visita por cualquier localidad de la Región de Murcia, especialmente por las comarcas de la Huerta de Murcia, el Mar Menor, Campo de Cartagena y la Vega Media, es obligado acercarse a cualquier confitería o pastelería y probar los pasteles de carne especiales, una buena y suculenta merienda típica de los hornos murcianos.









Ingredientes para cuatro comensales

Para la masa

1/2 kg de harina

1 cucharadita de sal

1 cucharadita de manteca

1/3 limón (su zumo)

400 g de margarina especial para hojaldre

1 huevo

Para el relleno

250 g de ternera

100 g de jamón

100 g de chorizo

100 g de panceta

2 tomates

2 pimientos verdes

2 huevos duros

Aceite de oliva

Sal y pimienta









Modo de Elaboración

Paso 1: Preparar masa

Colocar la harina en forma de volcán en un bol y en el centro añadir una pizca de sal, aceite y media taza de agua.

Mezclar todo hasta lograr que la masa quede sin grumos y algo compacta.

Paso 2: Hacer las bases

Con un rodillo de madera, extender la masa muy finamente y cortar los ocho círculos (cuatro nos servirán de bases y el resto de tapaderas).

Doblar los bordes de los círculos base a modo de cazuelitas para colocar sobre ellos el relleno.

Paso 3: Preparar ingredientes

Picar el chorizo, la ternera, la panceta y el jamón y mezclar uniformemente. Salpimentar y dejar reposar.

Picar finamente los pimientos verdes así como triturar y despepitar los tomates.

Cocer los huevos y después trocearlos.

Paso 4: Hacer relleno

En una sartén con un poco de aceite sofreír los pimientos y los tomates.

Cuando esté el sofrito, añadir el preparado de carne y rehogarlo.

Dejar enfriar y posteriormente añadir los huevos duros.

Paso 5: Terminar

Incorporar el relleno en el interior de los círculos de masa base y taparlos con los otros trozos de masa reservados.

Unir bien los bordes para que no se salga el relleno.

Batir el huevo restante y con la ayuda de un pincel pintamos la superficie de los pasteles para darles brillo.

Meter los pasteles al horno una media hora aproximadamente a temperatura media.

Presentación en mesa y acompañamiento

Los pasteles de carne se suelen servir en un plato de postre con blonda.

Pueden acompañarse con una copa de cerveza o vino tinto.

Variantes gastronómicas

Estos pasteles de carne o murcianos suelen contener rellenos al gusto del cocinero o del comensal, aunque lo tradicional es que contengan variedad de embutidos y huevo duro. La forma tradicional de presentación es con una tapa de varios círculos de hojaldre.