Murcia pide a Sanidad que tenga cuenta los niveles de alerta para la flexibilización del uso de la mascarilla

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, ha instado este miércoles al Ministerio de Sanidad a que incorpore al correspondiente decreto los niveles de alerta para la flexibilización del uso de la mascarilla, ya que su utilización "sigue siendo importante al no haber alcanzado una elevada inmunidad comunitaria", informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

Pedreño ha hecho esta petición, que ha sido apoyada por otras comunidades, en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en el que la ministra del ramo, Carolina Darias, ha informado "por primera vez" a los responsables de las autonomías sobre los detalles que incluirá el decreto que regulará la no obligatoriedad de la mascarilla en exteriores.

Así, el consejero ha manifestado que "se debería haber trabajado y consensuado previamente con las comunidades para el establecimiento de la norma, así como haber explicado los criterios técnicos para la elección de la fecha para su entrada en vigor".

El nuevo decreto contemplará la no obligatoriedad del uso de la mascarilla en exteriores cuando pueda mantenerse una distancia de seguridad de al menos 1,5 metros. No obstante, seguirá siendo obligatoria en eventos multitudinarios en los que no pueda guardarse la distancia mínima, así como en espacios interiores y el transporte público.

GARANTÍA DEL ENVÍO DE DOSIS

Por otra parte, Pedreño ha solicitado al Ministerio que garantice los envíos de las dosis necesarias de la vacuna y que comunique las que se entregarán, al objeto de llevar a cabo la inoculación correspondiente a los meses de julio y agosto.

Y es que "el Ministerio solo nos ha facilitado a día de hoy un plan de envíos hasta la próxima semana, por lo que solicitamos una mayor planificación para avanzar en la inmunización de la población de la Región", ha añadido el titular de Salud, que ha informado, además, de que la Región de Murcia ya ha expedido cerca de 26.000 Certificados de Vacunación Covid.