Los niños murcianos donan cerca de 4.000 juguetes esta Navidad

Los niños y niñas murcianos vuelven a demostrar, un año más, su solidaridad con la donación de cerca de 4.000 juguetes durante esta Navidad. Así lo ha anunciado, esta mañana, el alcalde de Murcia, José Ballesta, junto al concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén; la concejal Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé; la concejal de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres y el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, durante la entrega simbólica de los juguetes donados a las distintas entidades sociales.

En concreto, el Punto Solidario ubicado en el Gran Árbol de Navidad ha recogido más de 3.500 juguetes de parte de los niños murcianos, a los que hay que sumar los más de 550 recolectados por la Escuela de Hostelería del Ayuntamiento de Murcia gracias a la iniciativa ‘Dulces Navideños Solidarios', realizada el pasado 22 de diciembre en la plaza Glorieta de España.

Cáritas, COPEDECO, Manos Unidas, AMUPHEB, Fundación Secretariado Gitano, Iniciativas Locales, CEPAIM, Nuevo Futuro, Crecer, Coordinadora de Barrios Asociación Murciana de Fibrosis Quística y Salzillo Servicios son las entidades que recibirán todos los juguetes donados para repartirlos a los pequeños más necesitados.

El alcalde de Murcia ha explicado que estas asociaciones son las que "llegan donde nosotros no llegamos, las que hacen lo que nosotros no somos capaces de hacer, las que consiguen lo que nosotros no somos capaces de conseguir. Ellos no solo trabajan en Navidad, lo hacen los 365 días del año, en los colectivos, en los grupos humanos vulnerables que ellos atienden" y ha añadido que "ellos van a ser los que van a dar, estoy seguro, el mejor fin a todos estos juguetes, los que van a conseguir que lleguen de verdad a aquellas personas que más lo necesitan".

Como novedad, esta mañana también ha tenido lugar el tradicional reparto de Roscón de Reyes. En concreto, más de 4.000 porciones de un roscón de más de 160 metros alrededor del Gran Árbol, en una jornada en la que han continuado los talleres en este punto céntrico de la ciudad de Murcia esta Navidad.





Estreno del Cuento de los Reyes Magos

Asimismo, esta tarde, a las 18:30 horas en la plaza Julián Romea, tendrá lugar el estreno del Cuento de los Reyes Magos. Será un espectáculo teatral de circo aéreo en el que cual se pondrán en valor los principios y convicciones de los Reyes Magos. Este cuento acabará con moraleja y con la invitación a los más pequeños a iluminar su ventana con la luz de la Navidad que se les estregará en el acto para que sirva de atracción hacia sus casas durante la Noche de Reyes.

Donación de Sangre en el Ayuntamiento de Murcia

Durante la jornada de hoy también se llevará a cabo la maratón de donación de sangre y médula bajo el lema ‘Esta Navidad, tú eres el mejor regalo'. En horario de 9:30 a 14:30 horas y de 16:00 a 21:30 horas en la Sala de Exposiciones Glorieta Uno del Ayuntamiento de Murcia.

Llegada de los representantes de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente a Murcia

Como cada año, Melchor, Gaspar y Baltasar comenzarán desde bien temprano la mañana del Día de Reyes para visitar diferentes centros benéficos, orfanatos y hospitales de Murcia, para posteriormente, a las 12:00 horas del próximo día 5 de enero, ser recibidos por el alcalde de Murcia y la corporación municipal en la Plaza del Cardenal Belluga con actuaciones de circo para amenizar y darles la bienvenida por todo lo alto. Tras el recibimiento, los Reyes de Oriente se dirigirán hasta la plaza Glorieta de España donde recibirán a todos los niños y niñas de Murcia para recoger sus cartas y escuchar sus deseos. Asimismo, a partir de las 11 de la mañana se procederá al tradicional reparto de 2.500 porciones de Roscón de Reyes.

A partir de las 18:00 horas, murcianos y visitantes podrán disfrutar de la gran Cabalgata de los Reyes Magos, que recupera su recorrido tradicional. Este año, por primera vez en la historia, tendrá como hilo conductor la temática de circo y contará con más de 70 espectáculos dentro de la comitiva.

Venta de sillas ‘in situ' en El Infante Juan Manuel

Ante el éxito registrado en la venta de localidades para la Cabalgata de Reyes el pasado 30 de noviembre, cuando se agotaron las 15.000 que se pusieron a disposición de los ciudadanos en pocas horas, el Ayuntamiento de Murcia ha decidido ampliar el espacio destinado al público y este mismo viernes se pondrán a la venta otras 2.000 sillas más a pie de calle.

Las localidades disponibles estarán identificadas con una pegatina verde situada en el respaldo de la silla, mientras que las que ya están vendidas estarán señalizadas como ‘silla vendida anticipadamente'.

La Cabalgata de Reyes Magos de este año 2024 será la más social de la historia de Murcia, ya que el Consistorio ha dejado en esta ocasión la gestión de las sillas en manos del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). En este sentido, la recaudación irá destinada a proyectos sociales del propio CERMI.

Por otro lado, habrá una zona acotada a personas en sillas de ruedas o con discapacidad en el entorno de la Plaza Camachos y para personas TEA en la avenida Constitución.