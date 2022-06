Fundación Ingenio envía una carta a los Ayuntamientos Ribereños por el mal tratamiento de las aguas

A raíz de los resultados obtenidos de las analíticas llevadas a cabo por un laboratorio certificado por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), la Fundación Ingenio envió una carta hace dos semanas a todos los Ayuntamientos Ribereños del Mar Menor, requiriendo información relevante para resolver de dónde viene el problema de estos vertidos. Los resultados del laboratorio confirmaban la presencia de Escherichia coli, E.coli (bacteria fecal), amonio, fósforo, materia orgánica y otros contaminantes en la Rambla del Albujón, procedentes de las aguas residuales no depuradas. Desde la Fundación, recuerdan que estos son elementos imprescindibles para el crecimiento del fitoplancton, conocido popularmente como ‘sopa verde’, y cuya descomposición genera condiciones de anoxia en la columna de agua y la consiguiente mortandad de peces y otras especies marinas en el Mar Menor.

En la carta enviada por la Fundación Ingenio a los Ayuntamientos se pide información relativa al funcionamiento de los tanques de tormenta, del estado actual de su red de saneamiento, de las urbanizaciones, construcciones y/o núcleos urbanos que no se encuentran conectados a su red de saneamiento y de las estadísticas de fallos de las depuradoras, entre otra serie de elementos técnicos de su competencia. Además, en la misiva se pregunta a los consistorios si tienen conocimiento de los vertidos no controlados que pueden estar llegando al Mar Menor.

El envío de la carta a los diferentes Ayuntamientos Ribereños se llevó a cabo, tras recibir Fundación Ingenio el pasado mes de mayo una misiva por parte de la Entidad Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales (ESAMUR). En ella, ESAMUR reconocía que desde la entidad no tienen competencias en los alivios de aguas pluviales, ya que dependen de los propios Ayuntamientos. En concreto, la carta decía que “los alivios de aguas pluviales a través de las redes de saneamiento municipal, cuya gestión se enmarca en la gestión de competencias municipales”. Además, indicaban que “en cuanto al tratamiento de las aguas pluviales, que pueden generar alivios en algunos casos, y que como he señalado, corresponde al ámbito municipal su gestión...”.

Por el momento, la Fundación Ingenio sigue a la espera de repuesta por parte de los ayuntamientos. Únicamente el Ayuntamiento de Torre Pacheco ha respondido a su carta pidiéndoles la carta original de ESAMUR, la cual ya les ha sido facilitada, pero en ella no respondían a las cuestiones planteadas.

A la espera de respuesta, la Fundación Ingenio está preocupada por las declaraciones realizadas por el director técnico de ESAMUR, Pedro Simón, quien ayer mismo reconocía públicamente que “cuando hay lluvias y se mezclan con el alcantarillado, no se puede meter todo el caudal en la depuradora porque no cabe y una parte va al Albujón”. En el mismo artículo publicado Simón añadía que “hay que solucionar estas situaciones, que considera un punto débil, instalando redes separativas en los municipios, lo cual no se soluciona en un día, sino que requiere tiempo e inversiones”.

Natalia Corbalán, directora de la Fundación Ingenio, señala que “la no respuesta de los ayuntamientos es un mal síntoma que vendría a confirmar los peores pronósticos”. Además, insiste en que “no se trata únicamente de solucionar el problema de la falta de capacidad de las depuradoras. Las distintas administraciones tienen que inspeccionar el problema existente de los pozos ciegos y urbanizaciones, núcleos enteros de población, sin conectar a la red de alcantarillado, así como de la red de tuberías. No podemos consentir que, de toda la red de saneamiento, la propia Consejería reconociese hace unos meses que, solo se han reparado un 1% de una red con un total de 1.200 Km de tuberías existente en el borde litoral ribereño”.