Epilepsia: Una enfermedad que tiene que "salir de la sombra”

La epilepsia es una enfermedad del sistema nervioso caracterizada principalmente por crisis espontáneas recurrentes y una posible pérdida del conocimiento. Unos 10 mil ciudadanos sufren epilepsia en la Región de Murcia.

Una de las personas que tiene esta enfermedad es Jordi. Con 15 años le dijeron que tenía epilepsia. A día de hoy, con la medicación, sin beber alcohol y durmiendo de 7 a 9 horas diarias, Jordi está estable. Lo que le sigue generando más problema es el sueño. Jordi ha confesado de qué manera le ha limitado la vida esta enfermedad.

Jordi, joven con epilepsia: “Yo no soy la persona más fiestera del mundo pero si a los 15 años te dicen... Ojo que no te vas a poder tomar un cubata con los amigos... Qué importancia le da un chaval de 15 años a poder tomarse un cubata con sus colegas... Yo no era así pero cuando te ponen impedimentos te vuelves menos así. No tenía ganas de salir de fiesta, acabé rechazándolo”.

Hace 7 años desde el último episodio de epilepsia de Jordi. A día de hoy, este joven conduce y, a pesar de las limitaciones que tiene en su vida, ha querido remarcar en COPE la importancia de llevar una vida lo más normal posible. “Yo me levanto por la mañana a buena hora, me voy a trabajar, voy a clase, como en la cantina con mis amigos...”

Según la neuróloga especialista en epilepsia en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia, Irene Villegas, esta enfermedad también genera ansiedad en las personas que la sufren.

Irene Villegas, neuróloga especialista en epilepsia en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia: “Hay una frase para la epilepsia que es salir de la sombra. Lo mejor que se puede hacer con las personas que tienen crisis epilépticas es no apartarlos sino integrarlos, ayudarlos, hacerles entender que están ahí y que entendemos lo que les pasa.”