El PP critica el "tufo electoral" de los anuncios de José Vélez sobre sobre el tranvía

El Partido Popular de la Región de Murcia ha criticado el "tufo electoral" de los últimos anuncios que ha realizado el secretario general del PSRM, José Vélez, sobre el tranvía.

El PPRM ha contestado de esta forma al secretario general del PSOE de la Región de Murcia y candidato a la presidencia de la Comunidad Autónoma, Pepe Vélez, quien se ha comprometido a poner en marcha el proyecto de ampliación del tranvía a Molina de Segura, Alcantarilla y El Palmar, en sus primeros seis meses como presidente de la Comunidad Autónoma.

Para la coordinadora del PPRM, Rebeca Pérez, "las promesas de los socialistas constituyen un auténtico engaño masivo a los ciudadanos y un insulto a su inteligencia, ya que son meros anuncios electorales, realizados para sacar un titular, y que carecen del más mínimo criterio ni aval técnico".

Pérez ha explicado que "la opción del PSOE carece de financiación, trayecto, estudio de viabilidad económica y estudio de impacto medioambiental, y ni tan siquiera cuenta con la opinión de los vecinos".

Por ello, ha sostenido que "José Vélez simboliza en la Región de Murcia lo peor de las políticas de Pedro Sánchez, al realizar anuncios sobre el tranvía que sabe que no va a cumplir".

En la misma línea, Pérez ha manifestado que "los socialistas usan el tranvía como propaganda electoral, lo que demuestra que no creen con seriedad y firmeza en este medio de transporte".

Para Pérez, "los anuncios del PSOE solo son postureo". "Un ejemplo claro fue la firma del protocolo que protagonizó el alcalde socialista en el Ayuntamiento de Murcia, y al que ha hecho referencia Vélez: un documento que no tiene financiación, no comporta ninguna obligación para el Ministerio, no tiene plazos de ejecución, ni cuenta con informes técnicos que lo avalen", ha señalado.

"Por el contrario, el PP defiende la firma de un convenio con el Gobierno de España que garantice que la ampliación del tranvía cuente con una partida específica consignada en las cuentas estatales, como recogían las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que presentó el PP en el Congreso y el Senado, y que el PSOE, por cierto, rechazó", ha recordado Pérez.

Pérez también ha apuntado que "los socialistas también dejaron pasar tres convocatorias europeas para solicitar fondos europeos para el tranvía, lo que demuestra que nunca han creído en este medio de transporte, y que sus promesas solo obedecen al oportunismo electoral".

"En los últimos meses, los socialistas han cambiado constantemente de guión y han anunciado plazos que han incumplido", ha remarcado Pérez. "Y ahora, venden una ampliación del tranvía que saben que no van a realizar", ha criticado.

"Después de que desde la oposición criticaran el tranvía de Murcia por el hecho de que naciera de la iniciativa de un Gobierno municipal del Partido Popular, después de que llegaran a calificarlo de 'inútil' y hasta de 'proyecto megalómano' y 'despilfarro', resulta que el PSOE presenta ahora como gran reclamo electoral la ampliación de una infraestructura de transporte que prometieron eliminar", ha recordado la coordinadora general del PPRM.