El Congreso convalida el decreto ley que establece 2.190 millones en ayudas para la sequía

La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados ha convalidado este miércoles el real decreto ley que establece un paquete de medidas por valor de 2.190 millones de euros para paliar los efectos de la sequía en materia agraria y de aguas, con 58 a votos a favor, ninguno en contra y 11 abstenciones.



El real decreto ley contempla más de 636 millones de euros en ayudas directas a agricultores y ganaderos, que se complementan con medidas de apoyo de ámbito fiscal, financiero, socio-laboral, hidráulico y en el de la Política Agraria Común (PAC), hasta alcanzar un valor total de 784 millones en ayudas para este sector.



El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha tomado la palabra en nombre del Gobierno para solicitar la aprobación del real decreto ley y ha defendido que todas las medidas que contempla pretenden "la seguridad del aprovisionamiento alimentario y la continuidad de la actividad productiva".



Ha indicado que para el Gobierno estás cuestiones son "esenciales" y especialmente en las circunstancias que concurren en los tiempos actuales, de sequías cada vez más recurrentes, de altas temperaturas y de fenómenos climatológicos extremos.



Ha ilustrado, en este sentido, que sólo en los cuatro primeros meses de este año el seguro agrario ya ha peritado 392 millones de euros en indemnizaciones por la sequía.



LAS AYUDAS QUE CONTIENE EL REAL DECRETO



Las medidas de ayuda concretas para la agricultura y la ganadería que contemplan el real decreto ley que se ha convalidado incluyen 355 millones de euros para los ganaderos de carne y de leche, uno de los sectores más afectados por la falta de paja y forraje debido a la sequía.



Además, se destinarán 5 millones de euros de ayuda complementaria para la apicultura, especialmente sensible al calor, que afecta a la biodiversidad y la polinización.



En lo que respecta a la agricultura, se creará un fondo de ayudas de 276,7 millones y se otorgará una subvención de hasta un 70 % del coste de las pólizas de seguros por la sequía de los cultivos de secano más afectados.



En total, la línea de apoyo a la contratación de seguros agrarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ascenderá en 2023 a más de 358 millones de euros.



En apoyo a los regantes, se aplicará una exención al canon de regulación y a la tarifa de utilización del agua, que será del 50 % si el descenso de la dotación es entre el 40 % y el 60 %, y del 100 % si supera ese 60 %.



En materia de financiación, el decreto fija exenciones del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que pueden alcanzar el 30 %, y amplía en 20 millones de euros la dotación para la bonificación de créditos de una línea de créditos ICO-MAPA-Saeca y en 3 millones los avales necesarios para la obtención de esos préstamos.



Respecto a la aplicación de la nueva Política Agraria Común (PAC), se contemplan medidas de flexibilidad como la ampliación hasta el 30 de junio del plazo de presentación de solicitudes de las ayudas.



La entrada en vigor del cuaderno digital de explotación también se aplaza al 1 de enero de 2024 y al 1 de enero de 2025 la incorporación de toda la información obligatoria, según el tipo de explotación.



POSICIONES DE LOS GRUPOS



La mayoría de los grupos parlamentarios han apoyado la aprobación de este real decreto ley, si bien algunos se han mantenido al margen y han deslizado una serie de críticas, como el PP y Vox, que lo han tildado de escaso y electoralista, dado que el Consejo de Ministros lo aprobó en el comienzo de la campaña de los últimos comicios autonómicos y municipales.



"Reparten ustedes unos pocos miles de euros que a algunas explotaciones ganaderas les vendrán muy bien pero que no van a solucionar los problemas del sector", ha expresado durante su intervención el diputado de Vox José María Figaredo.



Por su parte, el parlamentario del PP Jaime Eduardo de Olano ha indicado que el real decreto no contiene medidas realmente extraordinarias que no se han contemplado en ocasiones anteriores, solo que ahora, incluso, las cantidades son menores.



Otros grupos parlamentarios, como Podemos o Esquerra Republicana, si bien han dado su apoyo al real decreto, han criticado que hacen falta medidas de carácter estructural que vayan más allá de una coyuntura concreta de sequía.



Los diputados han rechazado que el real decreto sea tramitado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, con 15 votos a favor, 18 abstenciones y 34 votos en contra