24 bodegas de la Región presentan sus mejores vinos en la feria Barcelona Wine Week

Un total de 24 bodegas de las tres denominaciones de origen de la Región de Murcia participan en la feria 'Barcelona Wine Week' para presentar sus mejores vinos y realizar, durante los tres días de celebración, del 5 al 7 de febrero, contactos comerciales que permitan abrir nuevos mercados.

El director general de Industria Alimentaria y Asociacionismo Agrario, Fulgencio Pérez, destacó que “la finalidad es mostrar al mundo la excelente calidad de los vinos murcianos con el objetivo de promocionarlos e incrementar las exportaciones”.

Pérez puso de manifiesto “el apoyo del Gobierno regional al sector y a la labor que desarrollan las tres denominaciones de origen regionales, que garantizan la calidad de los vinos murcianos”.

“El Gobierno regional ha destinado este año ayudas por importe de más de 2,7 millones de euros a la promoción del vino en terceros países, que en los últimos cuatro años suman un total de más de 10,5 millones. Además, ha consignado este año 400.000 euros para ayudar a los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas”, indicó.

En concreto, a la feria han asistido 15 bodegas de la Región de Murciapertenecientes a la DO Jumilla, cuatro de la DO Yecla y otras cuatro de la DO de Bullas, además de la bodega Casa Rojo.

De enero a noviembre de 2023 el valor de las ventas al exterior de vinos de la Región superó los 143 millones de euros, y se exportan a 130 países de los cinco continentes. Los principales países son Estados Unidos, seguido de Alemania, Reino Unido, Canadá y Japón.

Degustaciones y maridaje

Por primera vez, las denominaciones de origen participantes en la Barcelona Wine Week patrocinarán catas y degustaciones en un hotel de cinco estrellas, así como un maridaje con las tapas de autor elaboradas por sus cocineros. Los participantes optan al Premio al mejor maridaje, cuyo fallo será el 7 de febrero.