El PP de Murcia denuncia que "El tripartito asalta las pedanías y las deja sin competencias"

El PP de Murcia ha criticado que el "tripartito instalado en La Glorieta" tras la moción de censura, que sacó del gobierno al Partido Popular de manera "injustificada", pretende ahora "dejar sin competencias a los alcaldes y alcaldesas pedáneas, bloqueando su autonomía en la gestión".

El Partido Popular ha denunciado públicamente este jueves que PSOE y Ciudadanos en el Ayuntamiento de Murcia "quieren terminar con la autonomía y la participación vecinal de los barrios y pedanías del municipio tras cuarenta años de historia democrática", según informaron fuentes 'populares' en un comunicado.

"Al asalto a las pedanías que pretenden ejecutar PSOE, Ciudadanos y Podemos con la repetición de mociones de censura injustificadas en 20 pedanías, se suma ahora un nuevo capítulo, al intentar paralizar y bloquear el trabajo diario de nuestros alcaldes y alcaldesas pedáneas", ha criticado la portavoz popular, Rebeca Pérez, tras conocer la intención del Ayuntamiento socialista de "impedir a las Juntas Municipales hacer cualquier actuación en sus pedanías sin autorización previa, que las deja, de facto, sin competencias".

La portavoz 'popular' ha comparecido en rueda de prensa, junto al concejal Marco Antonio Fernández, entre otros compañeros del equipo municipal, y alcaldes y alcaldesas de pedanías gobernadas por el PP, para denunciar este "nuevo asalto a las pedanías" que pretende el tripartito de la Glorieta con la "burocratización y paralización de la gestión diaria de las juntas municipales".

Por su parte, Fernández ha explicado que con esta medida, además del "reparto de sillones" de las mociones de censura que pretenden PSOE, Ciudadanos y Podemos, "el tripartito va a bloquear la administración, e impedir que las Juntas Vecinales y los pedáneos puedan atender el día a día de los vecinos en sus cuestiones cotidianas".

"Durante su gobierno, el Partido Popular combinó de manera equilibrada la eficacia en la gestión con la seguridad jurídica. Sin embargo, esta nueva maniobra del tripartito termina con la autonomía de las pedanías, demostrando su afán intervencionista y su nula creencia en la participación ciudadana", ha sentenciado el edil popular.

CARTA ABIERTA A LOS VECINOS DE LAS PEDANÍAS

Al acto también han asistido pedáneos y pedáneas del PP de Murcia, quienes han destacado que el funcionamiento de las Juntas Vecinales es "excelente" y han defendido que "no existen razones que justifiquen estos ataques, que solo responderían al tacticismo político al que nos tienen acostumbrado PSOE, Ciudadanos y Podemos".

La alcaldesa pedánea de Puente Tocinos, Marta Cano, ha afirmado que "somos la parte de la administración más cercana y a pesar de ello este nuevo gobierno nos hurta las competencias". Además, continuó, "ahora pretenden someternos a la inestabilidad y a la falta de soluciones con más de 20 mociones de censura, y eso lo vamos a contar a nuestros vecinos, puerta a puerta". "Basta ya", clamó.

Frente a este "ataque", el Partido Popular ha ofrecido este jueves "estabilidad" a los vecinos. Durante su comparecencia, la portavoz popular, Rebeca Pérez, ha anunciado que "los veinte pedáneos que se van a ver afectados por este asalto al poder van a remitir cartas abiertas a los vecinos para informar de las consecuencias y el caos que pueden sufrir si se consuman las mociones de censura".

Las pedanías que se verían afectadas por este asalto organizado por PSOE, Ciudadanos y Podemos, representan a más de 237.000 vecinos de Murcia, a quienes, desde el Grupo Municipal Popular, "vamos a informarles sobre la decisión impuesta por la coalición de izquierdas de La Glorieta, porque los murcianos deben saber que este tripartito está abocando al municipio a una inestabilidad totalmente innecesaria", ha añadido la portavoz popular.

Durante la comparecencia, la portavoz popular también ha criticado que "Podemos está marcando de forma descarada el paso a PSOE y Ciudadanos por intereses políticos, condicionando la aprobación de los presupuestos municipales a algo que nada tiene que ver con los mismos, como son las mociones en pedanías que pretenden realizar, jugando con las Juntas Vecinales como si de cromos se tratasen".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Asimismo, apostilló, "utilizan las pedanías como moneda de cambio con el objetivo de aprobar los presupuestos", lo que está provocando la huida de vocales y pedáneos de Ciudadanos.

LOS BARRIOS Y PEDANÍAS A LOS QUE AFECTARÍA

Cabezo de Torres, Churra, El Esparragal, Los Dolores, El Carmen, Puente Tocinos, La Alberca, San José de La Vega, el Barrio del Progreso, El Palmar, Patiño, Los Garres y Lages, San Ginés, Espinardo, Sangonera La Verde, Aljucer, Guadalupe, Santo Ángel, San Pío X y La Albatalía son algunos de los barrios y pedanías a los que afectaría la alianza que PSOE, Ciudadanos y Podemos pretenden llevar a cabo.

"Este tripartito, que venía argumentando que las pedanías iban a ser la punta de lanza de su política municipal, está demostrando todo lo contrario. A PSOE, Ciudadanos y Podemos solo les interesa el tacticismo político", ha criticado.

Desde el Grupo Municipal Popular, "consideramos que ahora, más que nunca, la sociedad necesita de políticos que generen confianza y coherencia, que transmitan moderación y mesura frente al oportunismo político", ha añadido Fernández.

PSOE, Ciudadanos y Podemos "son partidos que están más preocupados de ejecutar mociones de censura que de gestionar las necesidades reales de los murcianos, como venimos viendo en los últimos seis meses. Desde que asaltaron La Glorieta, ¿qué proyecto han presentado para el municipio? Ninguno", ha señalado Fernández.

"Las Juntas Municipales son el órgano más cercano a los ciudadanos, y nuestros vecinos no aceptan la politización y el sectarismo, por lo que no se van a entender las razones de estos cambios, los cuales, además, pueden generar un nivel de crispación que ahora mismo no existe en ninguna pedanía", ha concluido el PP.