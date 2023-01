Luz verde a la nueva ordenanza del taxi

Los taxistas de Murcia no tendrán que tener dedicación plena y exclusiva para ser titulares de una licencia, mientras que los usuarios podrán contratar servicios con precios cerrados de antemano y abonar el importe con nuevos medios electrónicos.



Esas son algunas de las principales que incluye la nueva ordenanza reguladora del sector, que se ha aprobado de forma definitiva este jueves por unanimidad en el pleno municipal tras ser consensuada con el sector el pasado mes de septiembre.



Entre las novedades que incluye el texto destaca la posibilidad de que los viajeros contraten servicios con un precio cerrado previamente, de manera que podrán conocer el coste máximo del viaje antes de llevarlo a cabo.



El precio de estos servicios no podrán superar el estimado para cada recorrido conforme a las tarifas vigentes.



Además, los vehículos deberán implantar de manera progresiva tecnologías móviles y aplicaciones para favorecer los sistemas automatizados y telemáticos de pago, la facturación de los servicios y el cobro fraccionado cuando varios usuarios comparten trayecto.



También se incorporarán paulatinamente sistemas de geolocalización y navegación, y los vehículos no podrán superar los 12 años de antigüedad o los 15 en caso de aquellos que cuenten el distintivo ambiental “Cero emisiones” o “ECO”.



Para ello, los taxis de mayor antigüedad deberán sustituirse por nuevos vehículos que deberán ser no contaminantes, con el objetivo de reducir la contaminación producida por estos vehículos a la mitad en 2030 y totalmente en 2040.



En cuanto a los conductores, una de las novedades principales es que no será precisa la dedicación exclusiva para ser titular de una licencia, al tiempo que se podrán autorizar permutas temporales para favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral.



Entre las obligaciones para los taxistas, la ordenanza incluye algunas como entregar ticket o factura a quienes lo soliciten, ayudar a subir y bajar al vehículo a los usuarios que lo necesiten, o acompañarlos hasta el portal de su domicilio si así se lo piden.



También las de meter y sacar el equipaje de los viajeros del maletero, subir o bajar el volumen de la radio al gusto del usuario o respetar sus peticiones sobre el uso de aire acondicionado, además de “cuidar su aspecto e higiene personal” vistiendo “camisa o polo, pantalón largo o falda, ambos de vestir y oscuros”.



La norma incluye asimismo un régimen sancionador para infracciones leves (multas de 100 a 400 euros y retirada del permiso municipal de hasta un mes), graves (multas de 401 a 1.000 euros y hasta tres meses de retirada del permiso) y muy graves (multas de 1.001 a 4.001 euros y retirada del permiso de hasta 6 meses).



En el caso de taxis sin licencia o vehículos que presten servicios de transporte de personas sin tener los correspondientes permisos, se prevén multas de 4.001 euros.