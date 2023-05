El Colegio San José Espinardo mantendrá las movilizaciones ante la falta de alternativas "reales" del alcalde

El Colegio San José de Espinardo mantendrá las movilizaciones ante la falta de alternativas "reales" del alcalde José Antonio Serrano, que este lunes anunció su compromiso de disponer de un solar para aparcamiento que dé servicio a este centro educativo en el que podrán aparcar alrededor de un centenar vehículos.

A juicio de la plataforma Espinardo Colapsado, "anunciar unos tickets en el aparcamiento de una torre de oficinas cercana no puede ser una alternativa cuando no se especifica la cantidad ni hay compromiso de mantenerlo en el tiempo".

"Lo mismo ocurre con la oferta de habilitar un solar cercano sin compromiso de mantenerlo en el tiempo y no es cierto que sea para el colegio San José, por lo que los padres no podrán utilizarlo debido a que se lo encontrarán posiblemente lleno ante la supresión de plazas de aparcamiento", lamenta.

A juicio de la plataforma, "los últimos anuncios respecto a la calle hacen aún más peligrosa la vía, ya que la estrechez de la calle hará que los carriles se incrementen y reduzcan a lo largo de la vía".

De forma que este miércoles y jueves tienen previsto concentrarse a las puertas del centro tras la "prohibición" de la semana pasada. "La calle seguirá siendo de sentido único, lo que obligará a los padres a dar un rodeo por una ratonera de calles colapsadas", ha advertido, para después explicar que el acceso lateral por el Camino del Recreative "no puede ser una alternativa por el pequeño tamaño del mismo y el tráfico de vehículos pesados dirigiéndose a las naves cercanas".

El centro pide alternativas "reales" que garanticen la seguridad en un entorno escolar y que se mantenga el doble sentido de circulación para que las familias puedan acceder al centro.

En opinión de la plataforma, "las propuestas recibidas no son más que un parche temporal que no soluciona los problemas generados y que no tienen vocación de permanecer en el tiempo".

Destaca la plataforma que este solar "se habilitaría como aparcamiento para los vecinos y trabajadores de Espinardo y no para el colegio como se ha señalado, por lo que difícilmente podrá ser suficiente para los padres, ya que, ante la pérdida de aparcamientos en calle Mayor y Teniente Montesinos, lo normal es que se lo encuentren completo a esa hora".

Se trata, señala, de un proyecto "improvisado", ya que "la estrechez de la calle obligará a eliminar el carril bus durante un tramo de la calle ante la imposibilidad de introducir tres carriles en la misma".

"Con ello se generará un nuevo cuello de botella y se incrementará el riesgo de accidentes, ya que conviene recordar que está previsto el paso de más de 450 autobuses diarios por la puerta del colegio, convirtiendo el acceso al mismo en una zona mucho más peligrosa de lo que es la actualidad por la negativa de derivar los nuevos servicios, que además no tienen parada en esta vía a Juan Carlos I", subraya.

Por ello, desde el centro educativo mantienen su decisión de concentrarse a las puertas del centro este miércoles y jueves de 14.15 a 14.45 horas, bajo el lema 'El Plan de Movilidad me impide llegar a mi colegio', confiando en que "no se les volverá a prohibir salir a defender el futuro de su centro y la seguridad de sus alumnos".

Las peticiones del centro educativo pasan por "soluciones efectivas que garanticen la seguridad de sus familias, ya que, tal y como está planteado el plan de movilidad, no contempla las necesidades de un entorno escolar; y que se mantenga el doble sentido de circulación de vehículos en la avenida teniente Montesinos para que las familias que así lo deseen o necesiten puedan acudir al centro en las mismas condiciones que al resto de colegios del municipio".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado