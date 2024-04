UCAM CB prepara un viaje a Belgrado con un precio entre 985 y 1.120 euros

El viaje a Belgrado para los aficionados del UCAM Murcia CB que acudan a la capital de Serbia con motivo de la Final a Cuatro de la Liga de Campeones FIBA cuesta entre 985 y 1.120 euros e incluye, además del desplazamiento en vuelo chárter, dos noches de hotel y el abono para presenciar los cuatro partidos del torneo.

Esta fase final del campeonato que se celebrará del 26 al 28 de este mes de abril, en la que el conjunto murciano buscará su primer título internacional, es una cita histórica para el club de la capital del Segura y sus aficionados tendrán la ocasión de vivirla in situ en el Stark Arena de Belgrado, donde los de Sito Alonso se enfrentarán al Unicaja de Málaga en semifinales.

El propósito del UCAM CB desde el punto de vista social es el de involucrar al mayor número de aficionados posible y, por ello, se ha esforzado en encontrar la mejor combinación dentro de las dificultades que supone viajar a la capital serbia seleccionada por la competición como sede de esta Final a Cuatro.

El viaje partirá desde el Palacio de los Deportes de Murcia el viernes 26 de abril con traslado en autobús al aeropuerto de Corvera, desde el que despegará un vuelo chárter Belgrado a mediodía.

A la llegada al punto de destino se procederá al traslado de la expedición de seguidores universitarios a alguno de los dos hoteles que se ofertan, uno de tres estrellas en el paquete de 985 euros y otro de cuatro estrellas en el de 1.120. En los dos casos el régimen es en habitación doble con desayuno incluido.

Una vez concluida la competición, que consta de dos partidos de semifinales para el viernes 26 y tanto el partido por la medalla de bronce y la final del domingo 28, se realizará el trayecto de retorno desde el aeropuerto de Belgrado también en un chárter hasta el de Alicante y posterior viaje en autobús hasta Murcia, donde finalizará en el Palacio.

