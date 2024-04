UCAM Murcia CB no da opción al Riesen (98-72)

UCAM Murcia CB ha dado el primer paso hacia la Final Four de Belgrado superando en un gran partido al MHP Riesen, al que no ha dado opción y al que ha sacado de la pista durante muchas fases del juego. La victoria, que puede parecer que ha sido fácil, se ha cimentado en el juego coral de todo el equipo, con un gran trabajo defensivo y no dejando que los alemanes se encontraran cómodos y durante los cuarenta minutos hayan tenido que remar contra corriente, desde el parcial de 9-0 de salida de los de Sito Alonso. El trabajo hay que rematarlo el próximo martes en territorio alemán, donde tendrán que superar un ambiente hostil ante un equipo muy duro en defensa. Parte importante del triunfo ha sido el Palacio de los Deportes que, con casi 7000 espectadores, ha vuelto a ser el sexto jugador que el equipo necesita y que no van a contar con ellos dentro de seis días.

Los 18 puntos de Rodions Kurucs sin fallo -8/8 en tiros de dos y 2/2 en libres- y las 8 asistencias de Ennis en 20 minutos, entre otros aspectos, impulsaron al equipo de Sito Alonso, que acabó el choque con 133 de valoración por los 58 de su oponente, con lo que queda todo dicho sobre la superioridad universitaria.









Ante un rival con pocos centímetros en la pista -cuatro pequeños y un pívot como Eddy Edigin de apenas 2,01- el UCAM CB impuso de salida su poderío físico y su intensa defensa. De hecho, el inicio de encuentro por parte del equipo local fue el mejor posible y enseguida cobró una ventaja considerable (9-0), lo cual hizo que en apenas en 2 minutos y 24 segundos, Joshua King, técnico estadounidense del MHP Riesen, solicitara su primer tiempo muerto.

La maniobra pareció surtir el efecto buscado por los germanos, que anotaron sus primeros puntos (9-5) pero realmente la tendencia no iba a cambiar. Los de Sito, haciendo daño en la zona, lograron doblar a su rival en el marcador (21-10). Rodions Kurucs y Todorovic se sentaron en el banquillo con ocho y siete puntos anotados respectivamente antes de que concluyera el primer periodo con un +13 (27-14).

El comienzo del segundo cuarto, con algunos balones perdidos y fallos en jugadas en las que parecía cantada la canasta del UCAM CB, favoreció al MHP Riesen, que jugó con más intensidad y así recortó algo la diferencia (31-24 poco antes de llegar al ecuador de ese segundo parcial). Fue entonces el técnico local el que llamó a sus jugadores a capítulo, pero

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Audio





su rival siguió apretando (36-30). Sin embargo, dos buenos minutos de los universitarios en ambas partes de la pista les llevaron a tomar el camino a su vestuario con una ventaja otra vez superior a los diez tantos (44-33) y eso a pesar de que la última canasta de la primera parte fue un triple del visitante Silas Melson.

Precisamente a pesar de no explotar esa faceta tan importante del juego (1/6 del UCAM CB desde la larga distancia) el cuadro español dominaba con cierta solvencia porque entre Todorovic y el mayor de los Kurucs sumaban 26 puntos -14 y 12-. En el bando contrario los líderes ofensivos estaban siendo los bases Desure Buie y Jayvon Graves, con 8 y 7.

En el segundo tiempo los teutones trataron de apretarle las clavijas a los de la capital del Segura pero estos, aplicándose en defensa, con la determinación de Howard Sant-Roos y, sobre todo, de Dustin Sleva y el reparto de juego por parte de Ennis, volvieron a poner tierra de por medio (57-42 en el minuto 25 y 65-47 en el 28 tras un triple a tablero de Troy Caupain).

Pese a dos triples seguidos anotados por Jonathan Bähre en el último cuarto,





entró el UCAM CB con un -en cierto modo- tranquilizador 71-55.

El Palacio, que registró una buena entrada de cerca de 6.000 espectadores pese a lo malo el horario -seis y media de la tarde de un día laborable- y con un ex como Tomás Bellas en las gradas, estaba con ganas de disfrutar y lo hizo en los diez minutos que quedaban.

La diferencia, que no cuenta en esta eliminatoria, pero sí tiene su importancia, llegó a ser de 28 puntos en varias ocasiones, con Caupain anotando cuatro triples casi consecutivos. Finalmente, la diferencia se quedó en 26 y los universitaros viajarán a Alemania con el firme propósito de cerrar la serie allí el próximo martes a las ocho y media de la tarde en el Luisburgo Arena.





- Ficha técnica:

98. UCAM Murcia Club Baloncesto (27+17+27+27): Hakanson (1), Ennis (6), Rodions Kurucs (18), Sleva (10) y Todorovic (16) -cinco inicial-, Sant-Roos (7), Caupain (14), Radovic (11), Radebaugh (8) y Diagne (7).

72. MHP Riesen Luisburgo (14+19+22+17): Buie (11), Graves (16), Polas (8), Roberson (2) y Edigin (10) -cinco inicial-, Hammond (-), Bähre (8), Jacob Patrick (-), Lewis (10), Melson (5) y Pleta (2).