Taynan da la victoria a ElPozo FS en el último suspiro (3-4)

ElPozo Murcia Costa Cálida consiguió in-extremis llevarse los tres puntos de su visita al Virgen de la Cabeza (3-4). Un tanto de Taynan en los últimos segundos de partido permitió a los de Javi Rodríguez adjudicarse los puntos y continuar al alza con seis jornadas consecutivas sin perder en Liga, las cuatro últimas con victoria. El triunfo logrado en esta Jornada 18, consolidado en una gran actuación de Juanjo que fue elegido el Jugador Estrella JOMA del partido, permite al conjunto jamonero alzarse hasta la cuarta posición de la clasificación con un total de 33 puntos. Por su parte, los de David Ramos acumulan su segundo partido consecutivo sin lograr puntuar, sin embargo, se mantienen con 28 unidades en los puestos de acceso al Play Off por el título.

Aplazaron sus objetivos coperos Viña Albali Valdepeñas y ElPozo Murcia Costa Cálida para centrarse en un crucial encuentro correspondiente con la Jornada 18 de Liga en Primera División. Tardaron ambos equipos en inaugurar las oportunidades de peligro. Solano, en los primeros intentos por encontrar el gol, buscó fortuna con un remate que despejó Juanjo en el primer acercamiento de Viña Albali Valdepeñas. Por su parte, los de Javi Rodríguez dispusieron de la primera a balón parado en los pies de Bruno Taffy ante una estática defensa de los de David Ramos. Ambas jugadas iban a adelantar lo que iban a ser los primeros compases de partido donde ambos equipos intercambiaron acercamientos en ambas áreas.

En ese intento por hacerse dominador del juego y del marcador, Solano, muy activo en su primera rotación, volvió a topar sus prestaciones ofensivas con el portero murciano. Mientras, en la portería opuesta, Gadeia, con un potente disparo, y Darío, con un remate buscando el plantel, acumularon ocasiones para el equipo rojillo. En un partido muy táctico marcado por los planteamientos de David Ramos y Javi Rodríguez, la primera y gran oportunidad iba a llegar desde el punto de diez metros. La sexta falta de ElPozo Murcia Costa Cálida iba a llegar en el diez de juego brindó al serbio Lazarevic la oportunidad de adelantar a los suyos con un disparo franco, sin embargo, ni el primer remate anulado por los colegiados por adelantarse Juanjo, ni el segundo permitieron a los castellano-manchegos adelantarse en el marcador.

Los que no iban a desperdiciar su oportunidad fueron los de la Región de Murcia. A escasos dos minutos del doble penalti errado por los azulones, una falta de Solano concedió a los visitantes la oportunidad de adelantarse en el marcador. Gadeia no iba a fallar desde el punto de diez metros en el minuto doce de partido. Tampoco lo iba segundos más tarde cuando una nueva falta, esta vez cometida por Lolo, iba permitir a Gadeia la oportunidad de brindar su gol segundos más tarde.

Los dos goles encajados por Viña Albali Valdepeñas no cambiaron el guion de un partido. Con ambos equipos en ‘bonus’, las faltas iban a marcar el devenir del choque. El cuarto lanzamiento de diez metros del partido iba a ser para los locales, pero, en esta ocasión fue Boyis el que no estuvo acertado a la hora de rematar mandando el balón al palo. Tampoco lo estuvo Solano en el quinto, no obstante, para fortuna de los vinateros, Abbasi había suido capaz de recortar distancias en el marcador al introducir al fondo de la red un rechace de un memorable Juanjo balo palos para poner el uno a dos en el marcador antes del descanso.

Como sucediese en la recta final del primer periodo, el iraní Abbasi comandó los acercamientos de Viña Albali Valdepeñas. La primera la tuvo el dorsal 13 a los tres minutos del partido haciendo meter a Juanjo a, como ya hiciera en la primera mitad, a acertar para detener el intento del conjunto azulón por restablecer el empate inicial al marcador. No solo estuvo acertado ElPozo Murcia Costa Cálida en su propia área, si no que, en la contraria, una recuperación de Marcel permitió una llegada de peligro para Gadeia que, tras la excelente parada de Edu Sousa, Felipe Valerio apareció para mandar a la red el balón.

Más activo estuvieron estos segundos veinte minutos de juego. Los de David Ramos, ya con la desventaja de dos goles en el marcador, tuvieron que adelantar sus líneas en busca de la remontada. Con una mayor insistencia ofensiva, el equipo dirigido por David Ramos se iba a topar con las intervenciones de Juanjo. La más clara, en el veintisiete, al disparo del pívot brasileño Matheus Preà. Tras un serio aviso de los castellano-manchegos, Abbasi, principal referente ofensivo de los locales, guió a su equipo con la remontada anotando el segundo tanto de su equipo y el segundo de su cuenta particular. Al jugador persa se le sumó Ivi, y es que el ex jugador de Real Betis Futsal protagonizó una jugada individual con la que superó a Juanjo con una suave vaselina y, con ello, empatar el partido a falta de seis para el final. Con todo igualado, David Ramos apostó por vestir a Lolo con la equipación de portero-jugador. Esta circunstancia sería aprovechada por su rival que, tras una excepcional defensa al portero-jugador, Taynan aprovechó un balón muerto para llevarse los tres puntos del Virgen de la Cabeza y con ello seguir al alza.