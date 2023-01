El Real Murcia vuelve a fracasar como visitante

El Real Murcia viajó a Castellón y salió derrotado, hace quince días visitó al Eldense y regresó con cero puntos en el bolsillo, como no hay dos sin tres, el conjunto de Mario Simón acudía a Las Gaunas para medirse a la SD Logroñés buscando volver a saborear un triunfo lejos de Nueva Condomina y el resultado ha sido idéntico (1-0). Los tres enfrentamientos han tenido un desarrolló similar llegando al descanso con igualada a cero y en los pimeros minutos del segundo acto encajar un gol y volver a remar contra corriente para salir derrotado y decepcionar a los suyos que confiaban en un cambio de panorama.

El cuadro grana afrontaba este compromiso con ausencias importantes como la de Pedro León, por una sanción que provocó el propio jugador muleño hace una semana tras marcar uno de sus goles ante el Bilbao Athlétic; el técnico grana tampoco pudo contar con el lesionado Andrés Carrasco y un Murcia se querdaron Santi Jara y Miku, a los que el club ha enseñado la puerta de salida a poco más de tres días para el cierre del mercado. Las ausencias no se quedaron ahí ya que el recientemente incorporado Alberto Toril tampoco pudo saltar al terreno de juego ya que no ha llegado el pase internacional y tendrá que esperar una semana más para poder debutar. Con este panorama salía el cuadro murciano al gélido césped de Las Gaunas para buscar un triunfo que le mantenga en los puestos altos da la clasificación pero una vez más y van... el equipo ha fallado en un momento importante.

De salida Mario Simón por dar entrada en el once inicial a Zeidane Inoussa en detrimento de Arnau Ortiz como único cambio con respecto al enfrentamiento de siete días atrás frente al filial del Athlétic de Bilbao. El jugador sueco, como viene sucediendo durante toda la temporada no ha sabido aprovechar la oportunidad y ha provocado que, en redes sociales, mucho aficionados se hayan preguntado si no debería ser él quien saliera del club y apostar por la continuidad de un Santi Jara que en todos los partidos que ha saltado del terreno ha aportado cosas positivas. Doctores tiene la iglesia y técnicos el Real Murcia para tomar una decisión como la de prescindir de alguien que suma más que resta.

En la primera parte el Real Murcia dominó más que su rival, pero sin tanta superioridad como en otros partidos. Le costó coger el mando del duelo con un Pablo Ganet muy presente en el juego grana, incluso pronto demostró que tenía alternativas. Como la de Arnau Solà por la izquierda, que dispuso de la ocasión más clara de la primera a los siete minutos de juego. Julio Gracia se sacó de la chistera un pase magistral pero el lateral izquierdo estrelló el balón contra Jero Lario. Fue la gran ocasión grana que sucedió a un disparo envenenado de Samames que Joao Costa detuvo en dos tiempos.

En el segundo acto la SD Logroñés salió más incisivo al terreno de juego, con la misma intensidad con la que acabó la primera y creyendo más que la victoria se podía quedar en casa. Con el paso de los minutos tomó el control total del juego mientras que los visitantes no estaban a la altura y se iban diluyendo. Sólo Loren Burón y Dani Vega intentaron aparecer. El cuadro riojano se hizo dueño de la situación y así llegó el gol que le daría la victoria ya que el Real Murcia no reaccionaba. Mario Simón movió el banquillo pero no logró la reacción esperada y el 2-0 estuvo siempre más cerca que la opción de empatar. De esta manera, al igual que sucediera en Castellón y Elda el Real Murcia acudía con un objetivo para acabar volviendo con idéntico resultado y sin ofrecer nada distinto que pudiera llevar a los suyos a creer en la victoria.

Tras este nuevo batacazo el equiop grana afrontará ahora dos nuevos compromisos como local. El primero será el sábado, 4 de febrero, frente al filial de la Real Sociedad, y una semana después llegará a Nueva Condomina el Nástic de Iñaki Alonso. El conjunto de Mario Simón ha cerrado un pobre mes de enero en el que ha sumado sólo cuatro puntos de los doce disputados. Pobre bagaje para un equipo que aspira a estar arriba y en el que vuelven a saltar las alarmas y los nervios están a flor de piel. La sombra de la duda vuelve a rondar sobre la cabeza de Mario Simón.