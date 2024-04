El Real Murcia quiere seguir la escalada ante UD Melilla

El Real Murcia pretende seguir avanzando hacia la promoción de ascenso a Segunda División y tiene una buena ocasión para hacerlo este domingo a las doce del mediodía en el estadio Enrique Roca, donde recibirá a la Unión Deportiva Melilla en partido de la 32 jornada liguera en el grupo 2 de la Primera RFEF.

El cuadro entrenado por Pablo Alfaro, séptimo clasificado con 47 puntos sumados, está a tres de la Agrupación Deportiva Ceuta, que es quinto, y a dos del Recreativo de Huelva, sexto, por lo que el objetivo lo tiene a tiro de triunfo siempre que sus dos rivales en esa pelea pinchen y para ello dispone de esta jornada y seis más para enjugar la distancia hoy existente.

Los granas llevan tres victorias consecutivas y sin encajar gol, con el 0-1 en el feudo del Atlético Sanluqueño, el 1-0 frente al Recreativo Granada y el 0-1 del pasado domingo frente al Algeciras Club de Fútbol.

"Debemos seguir siendo un equipo equilibrado y poner nuestras virtudes por delante de las del rival. Aspiramos a ser dinámicos con el balón y ordenados cuando lo tenga el contrario, además de dominar las áreas, pues el que lo hace tiene mucho ganado", comentó Alfaro en la rueda de prensa de este viernes, al tiempo que resaltó "el compromiso de la plantilla" para luchar por el propósito planteado.

"Cada partido tiene sus matices y nuestro objetivo y deseo es trabajar para jugar bien al fútbol y llevarnos los tres puntos. Sabemos que ningún rival es igual a otro, pero nosotros no nos debemos de alejar de lo que somos y de lo que nos está llevando a la situación en la que estamos ahora mismo", añadió el técnico zaragozano.

Enfrente estará un Melilla que es el decimoctavo y antepenúltimo clasificado con 24 puntos, a 11 de la zona de permanencia con 21 en juego.

"El Melilla es un equipo al que todos veíamos en la parte baja de la tabla y que está peleando por la salvación. Ellos siguen vivos y matemáticamente tienen sus opciones, las cuales apurarán hasta el último instante", avisó Alfaro aludiendo a un rival con el que este viernes coincidieron los granas en el complejo Pinatar Arena, ambos preparando el compromiso del domingo.

"Nos cruzamos por los pasillos y pusimos cara de calma, de que somos amigos... hasta el domingo a las doce", comentó al respecto.

Además, dejó muy claro que no esperan un choque ni mucho menos sencillo. "Nos va a costar mucho y la gente que venga al estadio pensando que va a ser pan comido se va a equivocar. Nosotros tenemos las ideas claras y los pies en el suelo y sabiendo lo que cuesta acercarte a donde te gusta estar. Para eso no hay que tener la mínima distracción. Queremos que nuestro público que vaya a casa el domingo más contento de lo que había venido al estadio", afirmó, combinando aviso y deseo.

Para este choque se mantienen las dudas del centrocampista Isi Gómez y el extremo Loren Burón, quienes arrastran algunas molestias y se recupera al también mediocampista Pablo Larrea y al delantero José Ángel Carrillo, a ambos tras cumplirse sendas sanciones.

"Isi y Loren no están ya todo el día en la camilla, hacen trabajo de campo y van mejorando. Esta semana los dos hicieron algo con el grupo y veremos su evolución hasta el día del partido. Sería deseable y bueno poder contar con ellos, pues así el equipo tendría más alternativas", comentó con respecto a los dos primeros, mientras que de los otros dos apuntó lo siguiente: "Ganamos a Pablo y a José Ángel, dos jugadores importantes, y no perdemos a nadie por acumulación de amonestaciones. Estaremos con muchos efectivos para afrontar el partido contra el Melilla y eso, aunque me haga romperme más la cabeza, que es mi obligación, es una bendita obligación. Poder decidir y tener sobre todo variantes para elegir y para cambiar".

Por otra parte, el aragonés se refirió al hecho de que el Murcia sea el equipo del grupo con más expulsiones, en concreto ocho. "No somos un equipo para nada violento y destacamos, precisamente, por lo contrario. Sí que ha habido momentos en los que pagamos ciertas frustraciones con chiquilladas y eso nos costó quedarnos muchos minutos con uno menos. Los jugadores ya lo saben y nos lo tenemos que grabar a fuego, pues hay que corregirlo sí o sí en los partidos que nos quedan, pues no podemos dar esas facilidades a nuestros adversarios", manifestó.

