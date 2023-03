El Real Murcia busca ganar en Soria para regresar a puestos de promoción

El Real Murcia, tras cuatro empates seguidos en el grupo 2 de la Primera RFEF y habiendo salido de los puestos de promoción de ascenso a LaLiga SmartBank, visitará este domingo al Club Deportivo Numancia de Soria, con el propósito de romper esta racha de igualadas con un triunfo que le pueda hacer volver a unas posiciones que ocupó durante la mayor parte de la temporada.



El partido, correspondiente a la vigésimo novena jornada del campeonato y que tendrá lugar en el estadio Los Pajaritos, lo afrontará el cuadro dirigido por Mario Simón siendo el sexto clasificado con 44 puntos y estando a uno del filial del Fútbol Club Barcelona, que es el que marca la línea de los que pelearían por subir al ser el quinto en la tabla.



Los granas, que vienen de no marcar en sus dos últimos encuentros, con sendos 0-0 en Sabadell y el pasado domingo frente al Club de Fútbol La Nucía en el estadio Enrique Roca, necesitan volver a ver puerta para poder sumar de tres en tres, que es lo que se le viene resistiendo en el último mes de competición.



"Nuestra ambición es vencer el siguiente partido. Cuando llevas cuatro semanas sin hacerlo tienes ganas de romper esa dinámica, que no es positiva pero tampoco negativa. Tenemos que ser capaces de llevarnos el triunfo en Soria para que esa mini racha quede atrás pero no estamos preocupados", indicó el técnico madrileño.



"La clave está en nosotros mismos. En esos partidos que empatamos hicimos méritos para conseguido la victoria y, por lo tanto, no estamos lejos de lo que queremos ser", añadió.



Simón rompió una lanza en favor de su plantilla, la cual calificó de "madura y ambiciosa" y se mostró ilusionado en el futuro inmediato. "Todo el mundo es consciente de que no va a ser fácil, por lo que hay que seguir en esa línea siendo ambiciosos y trabajando día a día", reconoció.



Del Numancia, otro histórico del futbol español con pasado en Primera División y que actualmente es el octavo clasificado de su grupo en la Primera RFEF con 39 puntos sumados, destacó que es "un muy buen equipo, con muchos argumentos y hecho para estar arriba".



Además, remarcó que Los Pajaritos "históricamente es un campo difícil", en el que presentará "el mejor once posible para llegar a la victoria", según apostilló.



En el capítulo de altas y bajas podrá volver Julio Gracia tras cumplir un encuentro de sanción, mientras que se perderán el choque los sancionados por acumulación de tarjetas amarillas Íñigo Piña y Pablo Ganet, éste además convocado con la selección de Guinea Ecuatorial, y casi seguro que tampoco participará Ale Galindo, con un esguince.



La alineación podría ser la formada por Joao Costa, en la portería; Javi Rueda, Alberto González, Iván Casado y Alberto López, en la defensa; Armando Ortiz, Julio Gracia y Pedro León Sánchez, en el centro del campo; Alberto Toril, Dani Vega y Dani Romera, en la delantera.