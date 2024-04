Radovic: "Sueño con levantar la Champions"

El capitán del UCAM Murcia Club Baloncesto, Nemanja Radovic, aseguró antes de comenzar el viaje a Belgrado para afrontar su segunda Final a Cuatro de la Liga de Campeones FIBA, que quiere alargar el gran momento que está viviendo la entidad universitaria y él siendo partícipe y no ocultó su deseo que espera hacer realidad. "Levantar la Champions es mi sueño", aseguró el ala-pívot internacional montenegrino.

Radovic, veterano jugador de 32 años y que cumple su octava campaña en el club en dos etapas, mostró el parecer del vestuario ante esta gran cita que tendrá lugar el fin de semana en Belgrado, capital de Serbia, y en la que el UCAM CB aspira a conquistar su primer título internacional.

Aunque se presenta como un reto difícil en la plantilla dirigida por Sito Alonso hay confianza y muchas ganas. "Es mi sueño y me encantaría conseguirlo. Estamos en una situación muy bonita y quiero levantar la Champions", manifestó el de Berane, quien tiene muy claro que deben ir paso a paso, como han ido haciendo durante toda la temporada y también en Europa.









Unicaja favorito

"Vamos a jugar contra un equipo que está a un nivel increíble ahora mismo. El Unicaja va primero en la Liga Endesa y lo está haciendo muy bien, pero creo que nosotros también estamos realizando una gran temporada, tendremos nuestras opciones e iremos a por todo. Seguro que será un buen partido", declaró el montenegrino, que jugará muy cerca de casa.

Participar en esta Final a Cuatro es un premio y así se asume, pero en Murcia se quiere más. "Esto ya es un éxito y tenemos que disfrutar de la experiencia, pero vamos a intentar ganar y debemos estar felices con todo lo que hemos hecho hasta ahora", dijo, al tiempo que otorgó al rival de semifinales la condición de favorito.

"Nosotros no debemos tener ninguna presión ante un equipo que es muy físico y además cuenta con muchísimo talento. Ellos buscan su ritmo desde el principio y nosotros deberemos estar bien físicamente para competir y buscar nuestras oportunidades", añadió.

Sito Alonso ya sabe lo que es ganar una competición europea. Lo hizo como técnico asistente del Joventut de Badalona en la Eurocup de 2006. Es una experiencia que el técnico madrileño tratará de transmitir a sus jugadores durante la semana. A ello se refirió Radovic: "Nos contará sus experiencias y nos ayudará de la mejor manera posible".

El UCAM CB no jugará solo en Belgrado, pues más de 200 aficionados estarán presentes en el Stark Arena apoyando in situ al equipo. "Comprendo que es un viaje costoso y a la gente que va a ir les quiero dar las gracias y, además, seguro que también sentiremos el calor de los que no puedan estar", apuntó el capitán de los universitarios.