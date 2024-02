Murcia presenta la Ciudad del Tenis Carlos Alcaraz

La Ciudad del Tenis Carlos Alcaraz, un complejo de más de 10.000 metros cuadrados abierto a despertar el talento deportivo en Murcia; un proyecto que “contiene los valores más reconocibles y reconocidos de lo que llamamos ‘Marca Murcia’. Así lo ha anunciado esta mañana el alcalde Ballesta durante la presentación de la Fase I del proyecto estratégico deportivo, en una rueda de prensa en la que también han estado presentes la vicealcaldesa y concejal de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez; el concejal de Deportes, Miguel Ángel Noguera, y la presidenta de la Junta Municipal de El Palmar, Verónica Sánchez.

Esta iniciativa pretende convertir a Murcia y, en concreto, a El Palmar, la pedanía que vio nacer al joven tenista murciano, en una ciudad referente en el ámbito de los deportes de raqueta. El alcalde de Murcia, José Ballesta, ha destacado que “esto no es una academia de élite, este es un proyecto en el que tanto la Fundación Carlos Alcaraz como el Ayuntamiento de Murcia quieren abrirlo a todas las niñas y niños de Murcia para que sueñen, para que de El Palmar y Murcia surjan y nazcan sueños”. A su vez, ha explicado que “esto no decir que este proyecto no albergue en algún momento o varias veces al año torneos importantes y destacados”

En concreto, el proyecto contempla la ampliación del polideportivo de El Palmar con la proyección de tres nuevas pistas de tenis de dimensiones de 18,29 x 36,58 metros, dos pistas de pickleball de 10,36 x 36,58 metros. Para ello, se generará una plataforma que albergará a la misma cota las cinco pistas y un acceso peatonal más accesible, con el fin de tener una visión diáfana entre los distintos espacios y una vista superior del campo de fútbol.

El pavimento de las pistas de tenis y pickleball tendrá una pendiente máxima del 0,20% y estará formado por una base de zahorras artificiales, una solera de hormigón reforzada con mallazo y acabado con un revestimiento en base de resinas específicas para pavimentos deportivos.

Los itinerarios peatonales en el interior del polideportivo serán más accesibles, cortos y con un ancho libre mínimo interior de 1,80 metros; el itinerario vehicular contará con un ancho libre de 3 metros para garantizar el mantenimiento de la pista e instalaciones.

En una cota ligeramente inferior se ubicará una zona recreativa con sombras, así como una zona infantil y un vestuario-almacén para guardar los equipamientos deportivos. Además, y con el fin de aportar un valor añadido, está prevista la actuación de grafitis de temática deportiva en las partes vistas de los muros de contención en el interior del polideportivo.

Dos nuevos accesos de entrada

A su vez, el proyecto contempla dos nuevos accesos de entrada: el primero de ellos por la parte posterior del polideportivo, con el fin de dar acceso directo al aparcamiento, con control de acceso inteligente y exclusivo para peatones; y una segunda alternativa que proyecta desplazar la entrada actual en la fachada principal del polideportivo a la misma cota de la plataforma superior de 6 metros de anchura.

Nuevo aparcamiento de 44 plazas

La Ciudad del Tenis Carlos Alcaraz contará con un nuevo aparcamiento al aire libre con acceso desde la carretera de La Paloma, con un total de 44 plazas, 2 de ellas destinadas a minusválidos y con un itinerario peatonal que conectará el aparcamiento con el polideportivo. Para ello, se ejecutará con un tratamiento superficial de 4 cm, una base de zahorra de 20 cm aproximadamente con una pendiente transversal del 2% al eje, para la recogida de aguas pluviales mediante imbornales

Convenio con la Fundación Carlos Alcaraz

Una vez finalizado este complejo deportivo, que tiene como fecha estimada durante el primer semestre de 2025, el Ayuntamiento de Murcia y la Fundación Carlos Alcaraz firmarán un convenio de colaboración con el que se potenciará el deporte en el municipio. Dicho convenio estará vinculado al desarrollo de la programación deportiva, que podrá incluir la participación en competición federada, escuelas deportivas, escuelas de tecnificación, la impartición de enseñanzas deportivas de raqueta, así como campañas de promoción para el fomento de estas disciplinas deportivas.