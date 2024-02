Miguel Serna: "Estoy arrepentido por lo ocurrido el domingo. Esas acciones no representan a mi Club"

Miguel Serna ha comparecido esta mañana en la sala de prensa del Estadio BeSoccer La Condomina tras lo ocurrido al terminar el choque del pasado fin de semana entre el filial del FC Cartagena y UCAM Murcia CF. Antes de contestar a las preguntas de los medios de comunicación, el portero ha declarado que "quiero pedir disculpas por las imágenes que se vieron al finalizar el partido. Creo que no representa los valores que he adquirido durante mi trayectoria y mucho menos a mi Club. Ya lo hice en privado el domingo, pero quería hacerlo público porque las personas que me conocen saben que esas acciones no me representan"

"Hablé con Riley ese mismo domingo, le pedí disculpas por la reacción y fueron aceptadas por su parte. Estoy fastidiado por la sanción por las alturas en las que estamos de la temporada. Acepto los cuatros partidos como profesional, estoy arrepentido de lo ocurrido, pero dolido porque no he agredido a nadie", añadió.

El guardameta Miguel Serna cumplirá cuatro partidos de sanción, según se hizo oficial ayer por el Juez de Competición de la RFEF. "A nivel anímico, estoy viviendo un momento duro porque nunca me habían sancionado de esa manera. Vengo aquí con este proyecto con ilusión, para disfrutar cerca de mi familia y no te dejan hacerlo. Asumo mi parte de responsabilidad y sé que me he equivocado, pero estoy dolido", afirmó

Sobre la actualidad del equipo, el universitario se ha mostrado con sinceridad ante los medios de comunicación: "Las cuentas son claras y somos realistas. Nos quedan 13 finales para sacar 30 o 28 puntos. ¿Tenemos capacidad como Club para revertir la situación? Totalmente. Somos capaces de hacerlo, va a ser muy complicado, pero no queremos quitar la toalla y todos queremos remar en esa dirección",

El primer objetivo del UCAM Murcia CF es ganar al Atlético Antoniano. "Nuestras opciones se reducen muchísimo si no consigues ganar al Atlético Antoniano. No podemos pensar más allá. Nuestra intención es ganar al Antoniano y tacharlo del calendario tras ganar los tres puntos. No hay más. A partir de ahí podemos acercarnos a los puestos de playoff", finalizó Miguel Serna