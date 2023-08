Laura Gil afronta su tercera etapa en Perfumerías Avenida

La pívot internacional murciana Laura Gil vuelve a "su" Perfumerías Avenida Salamanca, como ha recalcado el presidente del conjunto charro, Jorge Recio, en la presentación, al iniciar la jugadora de 31 años su tercera etapa en el vigente campeón de la Copa de la Reina.



El mandatario salmantino reconoció que se mostraba "especialmente ilusionado" porque, dijo, "tenerla aquí de nuevo ya llena la sala" y añadió que su retorno fue "consensuado totalmente" desde que surgió la posibilidad.



"Desde el momento que apareció su nombre, incluso aunque nuestro juego interior estaba bastante avanzado, todos lo teníamos claro, pero a Laura Gil todos los equipos la quieren, y este equipo más", añadió el dirigente.



Por ello explicó que la jugadora ha sido, es y será muy importante para este ya que Laura Gil es Avenida", después de que ya se intentara su vuelta hace seis meses, ya que la considera "un valor seguro y una de las mejores defensoras de Europa", concluyó.



Gil recordó en sus palabras que tras su primera etapa quiso volver al Perfumerías Avenida para poder jugar una Final a Cuatro de la Euroliga y, dijo, "aunque no pudo ser en la segunda etapa, disfruté mucho y conseguimos muchos títulos".



Posteriormente probó la experiencia en el extranjero, pero siempre con el deseo de volver al baloncesto español y ahora llega, aseguró, muy diferente a sus dos etapas anteriores: "El primer año me marcó jugar con tantas estrellas y aprendí de ellas, pero he ido mejorando detalles y, sobre todo, en experiencia y trabajo mental, notable en los últimos años".



Su nuevo entrenador, José Jesús "Pepe" Vázquez también destacó su capacidad defensiva "la mejor de Europa en esta faceta" -recalcó-, a lo que añadió que "es una jugadora de ADN Avenida, Laura lo representa a la perfección, desde la humildad hace crecer a sus compañeras, es una ganadora y para mí es un lujo tenerla", dijo.



El técnico gallego cree que la pívot internacional "pone siempre el nosotros por delante del yo y eso es un privilegio, igualmente que para las compañeras, a las que hace mejores día a día y por eso Fassoula o Sika se van a tener que pegar con ella en los entrenamientos y no permite que en el día a día nadie se relaje y es un ejemplo para que las demás hagan lo mismo", sentenció.