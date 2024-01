Kike Siscar, objetivo París 2024

Kike Siscar, nacido en Torre Pacheco el 3 de mayo de 1983, busca su segunda participación en unos juegos Paralímpicos. Estar a finales del próximo mes de agosto en París es el gran objetivo del deportista murciano para este año en el que también se plantea su presencia en torneos internacionales y seguir defendiendo los colores del equipo español.

Siscar estuvo a finales del pasado año, el 28 de diciembre, en la exhibición de Carlos Alcaraz en el Palacio de los deportes de Murcia jugando "por primera vez en mi región y con más de siete mil personas en las gradas. Fue algo excepcional que pude disfrutar con mis amigos y mi familia en las gradas, además de mi sobrino que pudo verme jugar por primera vez".

Un accidente marcó su vida

El viernes 12 de Diciembre de 2003, con tan solo 20 años, mientras regresaba a casa tras recibir una clase en la Universidad de Murcia, donde estaba cursando la carrera Ingeniería Técnica En Informática de Sistemas y de ver entrenar al Real Murcia CF, tuvo un accidente de tráfico ocasionado por un reventón en la rueda del coche que conducía. Este accidente le fracturó la medula espinal con una rotura incompleta en la zona L1-L2.

A este respecto, indica que "desde ese momento, y siempre rodeado y apoyado por mi familia y amigos, he conseguido llevar para adelante ésta nueva vida que se me presentó de manera repentina con valentía, esfuerzo, superación y cariño diario. Pertenezco al equipo nacional de tenis en silla desde 2018. Compagino el deporte con mi trabajo en One Telecom, una de las empresas de Grupo Corporativo Caliche, al que estaré siempre agradecido por el apoyo que me dieron desde el primer día para poder practicar mi pasión el Tenis en Silla".