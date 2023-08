Katir se queda fuera de la final de 1.500

Mario García Romo disputará la final de 1.500 metros de los Mundiales de Budapest siendo el único español de los cinco que participaron en las semifinales que sigue adelante en la competición tras las eliminaciones del muleño Mohamed Katir, Adel Mechaal, Marta Pérez y Esther Guerrero.



Las primeras en competir fueron las mujeres con un ambiente inmejorable, ya que el estadio, de capacidad para 35.000 personas, contó con todo el aforo vendido para la sesión vespertina.



La soriana Marta Pérez, finalista en el pasado Mundial de Eugene 2022 y en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, corrió en la primera serie, muy dura por el nivel de las participantes, y concluyó séptima con un tiempo de 4:02.96, a menos de un segundo de la ganadora, la keniana Nelly Chepchirchir (4:02.14).



Ese séptimo puesto, dando acceso a la final solo los seis primeros, privó a la soriana de volver a estar entre las mejores del mundo en la pelea por las medallas.



La barcelonesa Esther Guerrero, cuatro veces campeona de España, corrió en la segunda serie y concluyó décima con un tiempo de 4:00.13 que hizo inviable su pase a la final.



La más rápida de todas las que accedieron a la final fue la principal favorita al oro, la keniana Faith Kipyegon (3:55.14).



GARCÍA ROMO CONTRA INGEBRIGTSEN



El salmantino Mario García Romo, medallista de bronce en el Europeo de Múnich 2022, realizó una carrera muy táctica en la que al paso de la última vuelta llegó a ir segundo bien secundado por el principal favorito al oro, el noruego Jakob Ingebrigtsen, que se permitió el lujo, en la última recta, de levantar las manos para pedir al público que animase.



Ingebrigtsen paró el crono en la meta en 3:34.98 y Mario García Romo, cuarto, en 3:35.26. Sin embargo, el noruego no fue el más rápido de las dos series ya que el mejor tiempo lo realizó el estadounidense Yared Nuguse con 3:32.69.



Mohamed Katir, que en el último Mundial ganó el bronce en 1.500, no podrá repetir en el podio al no acceder a la final tras una carrera en la que llegó a los últimos metros en los primeros puestos pero desfondado vio como le fueron pasando rivales hasta concluir décimo con 3:33.56.



Más entero se le vio sobre la pista al catalán Adel Mechaal, que aguantó el ritmo del grupo de cabeza pero también fue perdiendo posiciones hasta concluir noveno con 3:33.33.