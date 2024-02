Isi Gómez amplía su contrato

El Real Murcia C.F. confirma que ha llegado a un acuerdo con Isi Gómez (Madrid, 28 años) para la renovación del contrato que une al futbolista con la entidad grana.

El mediocentro madrileño se ha convertido en una pieza fundamental en el centro del campo pimentonero. Isi ha disputado un total de 1279 minutos con la camiseta del Real Murcia, distribuidos en 20 partidos diferentes. El talentoso centrocampista se ha ganado el cariño de la afición grana a base de pases, conducciones, regates, visión de juego y sus 2 goles esta campaña. El madrileño llegó, procedente del Deportivo de la Coruña al cierre del pasado mercado de verano, y se ha convertido en uno de los líderes del equipo, fijo para Pablo Alfaro en las alineaciones.

Gianni: "Tenemos que recuperar la dinámica"

Gianni Cassaro atendió a los medios de comunicación del club en la rueda de prensa previa a la jornada 25, en la que el Real Murcia viajará hasta la Comunidad de Madrid para enfrentarse con el Castilla este sábado 24 de febrero a las 16 horas.

El portero catalán comenzó hablando sobre cómo está el equipo tras la derrota ante el Intercity: “fue un golpe duro por las ganas que teníamos de ganar y porque sabíamos lo que podía suponer en la clasificación y porque vino mucha gente a animarnos, también creo que el equipo ha dado un paso hacia delante importante y es ahora, después de una derrota, donde más hay que demostrarlo”.

Preguntado acerca de qué siente un futbolista cuando salta un campo con un ambiente como el del otro día en el Enrique Roca: “la verdad que fue espectacular, que se llene el campo así es increíble y estando dentro del verde es una sensación única; con toda la afición que vino el otro día no necesitas ningún tipo de motivación extra porque te sientes jugador de primera división porque el ambiente y la afición lo son”.

Gianni ya acumula dos partidos consecutivos jugando y también habló sobre su nivel personal: “me siento bien, durante el año lo que más me costó fueron los problemas físicos que tuve al principio; a nivel mental siempre me he mantenido fuerte y ahora que me toca competir estoy cómodo y preparado”.

El guardameta pimentonero también habló sobre la competencia en la portería del Real Murcia: “la competencia es buenísima; los chicos del Imperial vienen apretando desde abajo, Iker es un portero que trabaja muy bien día a día y que tiene mucho futuro y con Manu, aparte de la relación personal que es buena porque es una grandísima persona, es un gran profesional y eso hace que la competencia sea alta y sana”.

El Real Madrid Castilla es el rival de este fin de semana y Gianni también habló sobre el filial blanco: “aunque la dinámica de ellos no sea buena, cuando juegas con un filial los partidos son muy impredecibles; el Castilla tiene jugadores con mucha calidad y ambición y en cualquier momento te pueden hacer un partido increíble porque física y técnicamente son cañones”.

Gianni finalizó la comparecencia de prensa hablando sobre las semanas decisivas que vienen, con los partidos ante Castilla y Recre: “preparados estamos siempre porque creo que se están haciendo las cosas bien; también es una cuestión de ir partido a partido y de intentar sumar de tres la mayor cantidad de veces; es evidente que habrá partidos claves