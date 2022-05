Goleada de ElPozo Murcia Costa Cálida para recuperar crédito

Punto de inflexión para ElPozo Murcia Costa Cálida en forma de victoria. Los de Diego Giustozzi demostraron una exhibición de pegada en el encuentro contra Burela FS de la Jornada 29 (6-0) para sumar una valiosa victoria después de sumar 1 de los últimos 18 puntos en juego. Los tres puntos obtenidos en esta jornada sitúan al conjunto murciano con 42 puntos y con la posibilidad de certificar el Play Off en el partido de Liga restante más el aplazado contra Viña Albali Valdepeñas el próximo miércoles 1 de junio (21:00 horas | LaLigaSportsTVPlus). Por su parte, los de Rafa Merino cierran la racha de dos triunfos consecutivos y se mantendrán como colistas de la categoría con 14 puntos.

El Palacio de los Deportes de Murcia acogió un partido vital en las aspiraciones de Play Off para ElPozo Murcia Costa Cálida. Sabedores de la importancia que cobraba el partido contra Burela FS, el equipo dirigido por Diego Giustozzi fue claro protagonista de un arranque marcado por un dominio arrollador de los locales. Fueron dos minutos los que tardó el equipo charcutero en abrir el marcador en una gran finalización de Rafa Santos con el tacón al servicio de Felipe Valerio desde la banda. Con el conjunto murciano mirando la portería rival, ElPozo Murcia Costa Cálida iba a aprovechar su mayor protagonismo en pista para dar un golpe de efecto con dos nuevos tantos sobre la portería de Edu. Matheus y Fernando, ambos en el minuto cinco de partido, colocaron la renta de tres goles en el luminoso del equipo de la Región de Murcia con dos remates cruzados. En una exhibición de juego y goles, Marcel, que antes había rozado el gol con un violento disparo repelido por el travesaño de la meta de Edu, puso fin a los seis minutos esplendidos de los locales anotando el cuarto y definitivo gol de esta primera mitad. En el minuto seis, el de Sao Paulo aprovechó un balón servido por Fernando en un saque de esquina para, con un disparo cruzado y ajustado al palo, dar por concluidos un brillante arranque.

Los de A Mariña fueron apaciguando este arranque dominador de su rival igualando poco a poco el juego sobre el 40x20 del Palacio de los Deportes. Una reacción que, salvo el potente remate de Nito, no se trasladó con ocasiones sobre la portería de Juanjo. La disputa del equipo gallego por el control del partido provocó en Diego Giustozzi la necesidad de pausar el partido a través del tiempo muerto. Una pausa que volvió a reactivar a ElPozo Murcia Costa Cálida, aunque, ya sin el protagonismo ofensivo de los primeros compases del partido. Marcel, artífice del cuarto tanto rojillo, intentó el quinto con un tiro por bajo que despejó el cancerbero visitante sin demasiados apuros.

El paso por vestuarios mantuvo la tónica mostrada por ambos equipos en el final de la primera mitad. Isma, en el veintidós, buscó reducir la gran desventaja de su equipo en el marcador con un disparo lejano ante un Juanjo inmóvil. Primera y la única llegada de peligro en un arranque de segunda mitad con poco ritmo y donde, ElPozo Murcia Costa Cálida por delante en el marcador, pauso el juego en función de sus objetivos. Tras minutos sin claras ocasiones de peligro en ninguna de las dos áreas, los de Rafa Merino se encontraron con Juanjo en su objetivo de encontrar el primer gol. Sin embargo, fueron los de la Región de Murcia los que subieron el tanto al marcador en una acción en la que Mati Rosa, a la media vuelta, firmó el quinto de ElPozo Murcia Costa Cálida. El tanto encajado no cambió los planes del conjunto de negro que continuó buscando la forma de abrir su marcador. Juanjo impidió por momentos el tanto de Burela FS en los remates de Rikelme y Isma, no obstante, la más clara para los gallegos llegaron con dos remates al palo. Con los visitantes buscando el gol, ElPozo Murcia Costa Cálida iba a castigar de nuevo a su rival y es que, Mati Rosa, en una acción calcada al anterior gol, volvió a ver puerta ajustando el balón a la escuadra de la portería de Edu. El sexto sentenció de forma definitiva el partido en el Palacio de los Deportes de Murcia reencontrándose con el triunfo ElPozo Murcia Costa Cálida.