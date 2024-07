Gazzaniga: "Siempre me han gustado los grandes retos"

El Real Murcia sigue con la presentación de sus nuevos componentes para la próxima temporada y hoy ha sido el turno del guardameta, Gianfranco Gazzaniga. portero pimentonero a los medios de comunicación junto a Asier Goiria, director deportivo de la entidad.

Goiria arrancó la presentación dando la bienvenida a Gazzaniga y hablando de su trayectoria: “Gazzaniga es un portero con una trayectoria conocida y con un ascenso a Segunda con el Racing de Ferrol. Nos va a aportar mucho liderazgo y experiencia”.

Tras las declaraciones de Goiria, fue el turno de palabra de Gianfranco Gazzaniga, que comenzó hablando sobre su llegada: “Cuando me llegó la oferta no me lo pensé por lo que es el Real Murcia y por lo que significa para la ciudad”.

Preguntado acerca de su apuesta por el proyecto del Real Murcia: “Siempre he querido tener grandes retos en mi carrera como esté. Sé que llego a un club que exige muchísimo y estoy preparado para esa exigencia”.

Gazzaniga finalizó la presentación hablando sobre su hermano, Paulo Gazzaniga, portero del Girona y un referente para Gianfranco: “El año de mi hermano y toda su trayectoria me sirve a mí para verlo como un espejo para hacer las cosas bien, no para tener su nivel, pero sí para que mi carrera siga en progresión; aprender de mi hermano es algo muy bonito y siempre lo tengo presente”.