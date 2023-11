Fran Miranda: "Tenemos que hacer los deberes fuera de casa"

Fran Miranda ha atendido esta mañana a los medios de comunicación sobre el césped de El Mayayo de cara al próximo partido del Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol en Liga.

Los universitarios afrontan este nuevo compromiso tras empatar (1-1) en el Estadio BeSoccer La Condomina ante el Club Deportivo Manchego. "El equipo está dolido. Nuestro objetivo era seguir con esa buena dinámica de resultados ante nuestra afición. La primera parte se dio como queríamos, pero solo nos faltó el gol. Luego ellos en su única acción entre los tres palos nos hacen gol y nos trastocan todos los planes", destacó.

Además, el universitario añadió que "si fuera de casa no haces los deberes, en casa no puedes fallar. El equipo está haciendo unos buenos partidos, pero no estamos sacando esos puntos. Esto no va de merecer y va de conseguir las cosas. Tenemos que apretar más en ese aspecto. Ojalá le demos la vuelta a la situación este domingo".

Y este fin de semana, el UCAM Murcia Club de Fútbol viajará a tierras andaluzas para enfrentarse al CD Estepona a domicilio. Hasta el momento, los de Víctor Cea no han sumado ninguna victoria lejos de su estadio en Liga. Sobre esta situación, Fran Miranda ha sido autocrítico y ha remarcado que "jugar a domicilio siempre es más complicado que en casa. En el tiempo que llevo aquí tengo claro que si no consigues mantener la portería a cero, no puedes puntuar. Eso es clave para poder crecer. El equipo ha hecho buenos partidos fuera de casa. Ante el Antoniano nos supimos adaptar al césped artificial e hicimos méritos para ganar. Al igual que frente al Betis Deportivo y al Águilas. El equipo tiene que dar un punto más porque estamos cometiendo errores que no son propios de esta plantilla. Si apretamos y mejoramos en ese aspecto, estoy seguro que van a llegar los resultados".

Sobre la clasificación, el centrocampista ha subrayado que "nos centramos en el día a día. Ese trabajo es el que te dará el premio a final de temporada. Tenemos que construir y hacer fuerte nuestra base para que sea sólida. Eso se consigue día a día".

En el aspecto personal, el futbolista universitario ha afirmado que "me costó adaptarme. No ha sido fácil para mí, pero ahora me encuentro bien físicamente y emocionalmente. Gracias a ello he podido dar un paso hacía delante, me encuentro con mucha ambición y quiero ayudar mucho a este equipo para alcanzar los objetivos".