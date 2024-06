Fran Fernández: "Al Real Murcia no se le puede decir no"

El Real Murcia ha presentado este martes a Fran Fernández como nuevo entrenador de la entidad para la próxima temporada. El técnico almeriense ha sido presentado ante los medios de comunicación en la sala de prensa del estadio Enrique Roca de Murcia. Asier Goiria, director deportivo, también estuvo presente atendiendo a los medios. El máximo mandatario de la entidad, Felipe Moreno estuvo presente en el acto aunque en la zona reservada para los medios de comunicación junto al vicepresidente, Juanjo Fernández, Paco López y los ayudantes de entrenador y dirección deportiva

La rueda de prensa comenzó con una breve introducción de Asier Goiria, dándole la bienvenida a Fran Fernández. Después fue el turno de palabra del nuevo entrenador, que respondió a todas las preguntas de los periodistas.

Fran Fernández comenzó hablando sobre su llegada al club: “Cuando te llama el Real Murcia es difícil decir que no. Estoy encantado de estar aquí. Uno de los motivos por los que he venido es por la afición. Siempre que he venido aquí he visto una afición con ilusión y me gustaría que se sintieran orgullosos del equipo?.

"El proyecto más importante de mi carrera"

Preguntado acerca de cómo va a ser el Real Murcia de Fran Fernández: “Quiero que la afición se sienta orgullosa del equipo. Me gustaría tener un equipo valiente y versátil para cumplir con los objetivos en Primera Federación”.

El técnico almeriense también habló sobre lo que más le llama del Real Murcia: “Lo que me llama de este club es que tiene ganas de crecer. El Real Murcia es un club ambicioso y yo también lo soy. Este es el proyecto más importante de mi carrera deportiva”.

La presentación finalizó con Fran Fernández hablando sobre el futuro: “Yo voy año a año, pero me gustaría estar mucho tiempo en el Real Murcia”.