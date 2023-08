Eva Navarro suma el título mundial absoluto al sub-17

La yeclana Eva Navarro, quien a sus 22 años es campeona del mundo absoluta con la selección española femenina y es la primera futbolista de la Región -hombre o mujer- en poder decirlo, sumando además este éxito internacional al título también mundial sub-17 y al europeo igualmente sub-17, que conquistó en 2018.

Eva María Navarro García, nacida en Yecla el 27 de enero de 2001, hizo historia para el fútbol murciano contribuyendo a escribir la página más brillante del español en su formato femenino y, aunque no jugó en la final que el combinado entrenado por Jorge Vilda ganó por 1-0 a Inglaterra con el gol marcado por Olga Carmona en el minuto 29 del partido disputado en el Estadio Olímpico de Sidney, fue partícipe de este gran logro.

La delantera del Atlético de Madrid y que antes lo fue del Levante Unión Deportiva y el Sporting Plaza Argel de Alicante, sí intervino en otros cuatro encuentros de este Mundial, en todos ellos saliendo desde el banquillo, y Eva, quien empezó jugando al fútbol sala con la Asociación Deportiva Albatros de su localidad natal, se coronó en el torneo disputado en Australia y Nueva Zelanda.

Es, sin duda, el éxito más rutilante de su carrera pero la murciana está habituada a la gloria y su palmarés lo demuestra.

Otro título mundial, el de la categoría sub-17 logrado en Uruguay en 2018, con ella marcando dos goles en los seis partidos que disputó en esa competición.

En el ámbito universal también se hizo con el subcampeonato en el Mundial sub-20 en Francia 2018 y con el tercer puesto en el sub-17 en Jordania 2016, con Eva disputando un total de 22 partidos y firmando cinco tantos, aunque no llegó a estrenarse en se sentido en Australia y Nueva Zelanda.

En Eurocopas logró el título continental sub-17 de Lituania 2018, además del subcampeonato también en las sub-17 de Bielorrusia 2016 y República Checa 2017. Por otra parte, fue semifinalista en el Europeo sub-19 de Escocia 2019. Su aportación, siete goles marcados en 16 partidos en esas otras citas internacionales.

Eva María Navarro García, nacida en Yecla el 27 de enero de 2001, hizo historia para el fútbol murciano contribuyendo a escribir la página más brillante del español en su formato femenino y, aunque no jugó en la final que el combinado entrenado por Jorge Vilda ganó por 1-0 a Inglaterra con el gol marcado por Olga Carmona en el minuto 29 del partido disputado en el Estadio Olímpico de Sidney, fue partícipe de este gran logro.





Más de 200 personas en Yecla para ver la final

El auditorio Juan Miguel Benedito Rodríguez, de Yecla, se llenó con más de 200 personas que vivieron con emoción la final del Mundial femenino de fútbol en la que la selección española conquistó en Australia el título ante Inglaterra con su paisana Eva Navarro partícipe del éxito pese a no jugar este encuentro, primera futbolista murciana que logra este hito.



Familiares, amigos y vecinos de la delantera sufrieron, especialmente en los 13 minutos que fueron añadidos al 90, para acabar celebrando el éxito y pese a no jugar, Eva fue aclamada en este espacio público puesto a disposición de los yeclanos por iniciativa del ayuntamiento.



Sus padres, Cayetano Navarro y Eva García, así como su hermano, Carlos, de nueve años, y también otros familiares, como su abuelo, vieron la segunda parte del choque de una forma algo más íntima en un bar de un amigo en el que suelen ver los partidos de Eva con la selección desde que jugaba en categorías inferiores.



"Cuando vinimos aquí, España ganó y no era cuestión de cambiar. La primera parte yo asistí al auditorio por deferencia al gesto que tuvo el ayuntamiento y ya la segunda nos juntamos en este bar", comentó la madre, quien no ocultó que tenían "especiales ganas y cierto ánimo de revancha" ante Inglaterra después de que las británicas eliminasen a las españolas en la última Eurocopa.



Los familiares de Eva se plantearon hasta poco antes del partido la posibilidad de viajar en el avión fletado por la Federación Española de Fútbol, pero el ajetreo lo impidió, pues había que hacer el viaje con el tiempo justo de ver la final y luego volver a España en un vuelo chárter.



Pese a no ver a su hija sobre el césped en la final de Sidney, Eva García no ocultó su alegría por el logro del que la jugadora del Atlético de Madrid fue también artífice al jugar en cinco de los seis partidos anteriores, en todos saliendo desde el banquillo.



"Lo vivimos con muchísima emoción y nervios, lloramos y reímos y además el pueblo de Yecla se portó fenomenal con Eva. Ella es campeona del mundo y cuando jugó en este Mundial lo hizo muy bien, por lo que no podemos estar más felices", apuntó una madre orgullosa.



La jugadora de 22 años es la primera futbolista de la región de Murcia ganadora de un mundial absoluto, que suma al Mundial de Uruguay, en el que marcó 2 goles en 6 partidos, y al Europeo sub 17 de Lituania 2018.



La delantera que antes lo fue del Levante y el Sporting Plaza Argel, de Alicante, empezó jugando al fútbol sala con el Albatros de su localidad natal y también fue subcampeona en el Mundial sub 20 en Francia 2018 y bronce sub 17 en Jordania 2016, donde disputó un total de 22 partidos y firmó cinco tantos.



Fue también subcampeona de Europa sub 17 en Bielorrusia 2016 y en República Checa 2017, así como semifinalista en el Europeo sub 19 de Escocia 2019, con 7 goles marcados en 16 partidos en estas citas.



El presidente de Murcia, Fernando López Miras, que ya felicitó a la selección y a Navarro en la antigua red social conocida como Twitter al pasar a semifinales y a la final, ha publicado tras saberlas ganadoras del título "¡Lo habéis conseguido! ¡Enhorabuena, campeonas del mundo. Tesón, esfuerzo y valía para hacer historia en un Mundial femenino 2023 en el que la Región de Murcia ha tenido un papel destacado gracias a Eva Navarro", seguido de tres brazos marcando bíceps a lo Popeye.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado