ElPozo Murcia FS sigue la racha ante Osasuna (6-1)

ElPozo Murcia Costa Cálida FS suma su segunda victoria consecutiva repitiendo marcador 6-1. Aunque se adelantó Osasuna, Marcel empató el encuentro seguido de David Álvarez y Gadeia para llegar 3-1 en la primera parte. En la segunda Gadeia y Marcel de doble penalti y Edu desde su área pusieron los goles para una victoria brillante.

En los prolegómenos del encuentro, Francisco Llorente, acompañado por la Presidenta de Fundown fue el encargado de realizar el saque de honor por el 30 Aniversario de la institución. Y tras el sorteo de campo, el Palacio de los Deportes guardó un riguroso minuto de silencio por las víctimas del trágico incendio de Valencia.

En lo deportivo, ElPozo salió de inicio con Edu bajo palos, Gadeia, Marcel, Niyazov y Taffy. Tras los primeros compases llegó el minuto loco de partido con dos goles en apenas 15 segundos. Y solo era el minuto 4 del duelo. Geraghty a balón parado hizo el disparo, pero fue Gadeia al intentar despejar quien metió el esférico en portería. Pero la alegría navarra duró poco, ya que en la siguiente jugada Marcel, con una espectacular jugada personal desde banda derecha, puso el empate (1-1). El segundo vino pasado el ecuador de esta mitad, obra de David Álvarez en un ajustado tiro exterior (2-1). Los murcianos tuvieron más ocasiones para aumentar el marcador con disparos de Gadeia y Taffy con dos consecutivas. Hasta que Gadeia puso el tercero a falta de 33 segundos del descanso (3-1).









En la segunda parte salieron de inicio junto a Edu, Felipe Valerio, Esteban, Marlon y Eric. Los murcianos que salieron muy concentrados buscaban anotar en esta mitad pero también mantener una defensa fuerte. Así, pasado el meridiano de esta mitad, el marcador seguía 3-1 a favor de ElPozo. Pero Osasuna se llenó de faltas y a tres minutos para el final hizo la sexta falta dando un doble penalti a los pupilos de Dani Martínez. Gadeia fue el encargado de materializar el lanzamiento subiendo al marcador el 4-1. Con dos minutos por delante, Osasuna intentó recortar distancias y mayor posesión de balón con el portero jugador. Aunque no tuvo éxito, ya que Edu Sousa anotó desde su portería el quinto y segundo de la temporada. Con este marcador salió José Javier de El Legado bajo palos y Osasuna vio la séptima falta. Marcó Marcel desde los 10 metros para poner el 6-1 definitivo.