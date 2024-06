ElPozo Murcia Costa Cálida suma siete años sin títulos

ElPozo Murcia Costa Cálida, que este domingo perdió en la final de la Liga en la Primera División de fútbol sala al caer por 5-2 en el cuarto partido de la serie frente al Jimbee Cartagena Costa Cálida, mantiene abierta la mala racha de siete años sin ganar un título nacional tras haber disputado 25 campeonatos –ocho Ligas, siete Copas del Rey, siete Copas de España y tres Supercopas- desde el último ganado, la Copa del Rey de la campaña 2016/2017.

El conjunto charcutero, que sucumbió en la final como consecuencia de su falta de efectividad -ayer, sin ir más lejos, estrelló cuatro balones en los postes cuando el resultado aún era de 2-1-, fue en su día un equjpo dominante, capaz de conquistar cinco títulos ligueros, el último de ellos en 2010; cuatro Copas de España, la más reciente también ese año; seis Supercopas, la sexta en 2016; y dos Copas del Rey consecutivas, las ganadas en 2016 y 2017.

A nivel internacional, los charcuteros también fueron campeones de la Recopa de Europa en 2003 y de la Copa Ibérica en 2006.

Último título en 2017

De todos esos trofeos el último en caer fue el copero frente al Xota de Pamplona por 3-2 en Guadalajara el 6 de mayo de 2017. Desde entonces han transcurrido siete años, 1 mes y 18 días sin que la afición de ElPozo haya celebrado un título nacional y el equipo sólo fue capaz de levantar dos trofeos de la Copa Presidente, torneo autonómico que organiza la Federación de Fútbol de la Región de Murcia y que, además, tampoco se llevó en las tres últimas ediciones celebradas, en las que el campeón fue el Jimbee.

Para un club del potencial y la historia que tiene el murciano este periodo de sequía es especialmente doloroso y la Marea Roja, como se conoce a su hinchada, sigue coleccionando decepciones.

No en vano, son 25 los torneos disputados desde aquella Copa del Rey conquistada en el Palacio Multiusos de Guadalajara y en de ellos estuvo cerca pues fue subcampeón en la Liga 2018/2019 (perdió por 3-2 ante el Fútbol Club Barcelona) y en las Copas de España de Valencia 2019, Jaén 2022 y Cartagena 2024 (cayó en los tres casos también contra el Barça por 2-1 en la capital del Turia y por penaltis en tierras jienenses con un 3-3 y 6-7 y este año en Cartagena con un 3-3 y 2-4).

También jugó la final de la Copa del Rey del curso 2020/2021 con derrota por 3-5 ante el Movistar Inter en Santa Coloma de Gramanet y las de la Supercopa de los ejercicios 2017/2018 y 2019/2020 con sendas derrotas frente al Inter (2-5 en Murcia y 5-2 en Torrejón de Ardoz en una serie resuelta a ida y vuelta) y contra el Barça (3-4 en Guadalajara).

En ese largo periodo sin títulos estatales para ElPozo tampoco los hubo en clave internacional pese a que disputó la final de la Liga de Campeones en 2020 y la perdió por 2-1 frente al Barcelona en el Palau Blaugrana. Igualmente participó en la Copa Intercontinental celebrada en Tailandia en 2019 y no pasó la fase de grupos.

Dani Martínez, entrenador del equipo desde el mes de febrero, cuando suplió al destituido Javi Rodríguez, se refirió a este nuevo revés.

"Luchamos hasta el final y no nos rendimos pero hay que meterlas y no fuimos capaces de acertar y el contrario sí. Estoy fastidiado, como estamos todos en el club, pero muy orgulloso del esfuerzo de los jugadores y de su lucha sin tregua. Hicimos una digna final de Liga y no hay reproches aunque tenemos que aprender", declaró el barcelonés.

"Felicitamos al Jimbee y nosotros a seguir nuestro camino esperando que esto sea la semilla para lo que venga a partir de ahora", dijo también Dani Martínez, quien tuvo palabras para su afición.

"Estuvimos a la altura de los valores que debe tener este club, que es señor y felicitamos al contrario y nos centramos en seguir trabajando. A la Marea Roja le digo que estamos jodidos pero volveremos", manifestó el catalán.