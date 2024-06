Dustin Sleva jugará finalmente en el Besiktas turco

Dustin Sleva, ala pívot estadounidense que tan buena temporada hizo con el UCAM Murcia CB, no seguirá en el conjunto grana ni en la Liga Endesa pues se ha comprometido con el Besiktas turco atraído por la oferta económica que recibió del club otomano. La salida del jugador americano deja una compensación económica en la entidad murciana. En su despedida, Sleva, a través de redes sociales, señaló que " Nunca olvidaré este año en Murcia. La forma en que toda la comunidad se unió para apoyarnos fue algo que nunca experimenté en mi vida. Gracias a los aficionados, a la ciudad y al personal. Siempre recordaré este año y este equipo. Murcia estará por siempre en mi corazón"

I will never forget this year in Murcia. The way the whole community came together to support us was something I never experienced in my life



Thank you to the fans, city and the staff. I will always remember this year and this team.



Murcia will forever be in my heart ?? pic.twitter.com/TuF5waSup0