Derrota de Jairis ante Gran Canaria que le complica la clasificación para la Copa

El Hozono Global Jairis de Alcantarilla perdió por 61-66 contra el Spar Gran Canaria, que llevaba seis derrotas seguidas, y se complica muy seriamente su clasificación para la Copa de la Reina, un objetivo que ya tiene a dos triunfos de distancia con cuatro jornadas pendientes para que termine la primera vuelta en la Liga Femenina Endesa.

Es el segundo tropiezo seguido en casa y se une al sufrido el domingo anterior por 60-71 ante el Casademont Zaragoza.

El conjunto murciano, con este revés en su pista del pabellón Fausto Vicent, retrocede una posición y pasa a ser el décimo clasificado con cuatro victorias y siete derrotas, más lejos del octavo, que es el que cierra los puestos que dan derecho a disputar la Copa.

Frente a un contrincante que estaba en mala dinámica y sólo había sido capaz de ganar dos partidos el Jairis se vio desbordado en los primeros minutos y su rival le endosó un parcial de 0-10.

El equipo entrenado por Eric Surís reaccionó para acercarse y cerró el primer cuarto con tan sólo tres puntos de desventaja (16-19).

En el segundo pasó a mandar con el 28-27 tras un triple anotado por Aislinn Konig pero esas buenas sensaciones se disiparon en seguida. Otro parcial de las canarias, éste de 0-8, disparó a las insulares, que llegaron al descanso por arriba con el 34-42.

El tercer cuarto no cambió la decoración y terminó con el 47-56 y eso después de que el Granca llegara a ir ganando por 15 puntos. El partido, en todo caso, estaba abierto con el 53-58 con siete minutos por jugar. Sin embargo, esa diferencia no fue capaz de reducirla el cuadro murciano en el tramo decisivo al fallar varios triples liberados pero no encestados en acciones que fueron claves.

Los 18 puntos de Aislinn Konig, con seis triples convertidos de los 12 que intentó; y los 13 de Arica Carter y Chelsea Nelson no bastaron para evitar la derrota.

Belén Arrojo logró cinco, Shante Evans cuatro y Abby Bishop y Amalia Rembiszewska tres cada una. Aina Ayuso aportó dos puntos y que quedaron sin encestar María Bettencourt y Maimouna Diarra.

Destiny Harden, con 19 tantos, fue la jugadora más activa en ataque de las grancanarias.

El siguiente envite para el Jairis será el sábado a las siete y media de la tarde en la cancha del Cadi La Seu ilerdense.