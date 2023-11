Carlos Alcaraz se queda a un título de Djokovic en 2023

El triunfo de Novak Djokovic frente a Jannik Sinner en la final de la Copa de Maestros celebrada en la ciudad italiana de Turín deja al serbio como el tenista con más títulos ATP en este 2023 con 7, uno más de los conquistados por Carlos Alcaraz.

En cuanto a las ganancias en premios, el balcánico también manda este año con 15,9 millones de dólares, que son 5,2 más de los que se embolsó el murciano, según los datos aportados por la propia ATP.

Ese encuentro que Djokovic venció por un doble 6-3 a Sinner en las Nitto ATP Finals dio carpetazo a un año dominado por los dos mejores tenistas del circuito y que lo concluyen con 11.245 puntos el de Belgrado y 8.885 el de El Palmar, una diferencia de 2.360 puntos que podrá enjugarse desde comienzos de 2024 pues Alcaraz optaría a ganar los 2.000 que se pondrán en juego en el Abierto de Australia, primer Grand Slam del ejercicio y cuya última edición él no disputó por lesión y Djokovic defenderá el título que logró en Melbourne y esos 2.000 puntos que lleva aparejados.

El veterano jugador serbio, de 36 años, concluye 2023 con 55 victorias y sólo seis derrotas y con los éxitos en tres de los cuatro grandes major -Australia, Roland Garros y Estados Unidos-, los Masters 1.000 de Cincinnati y París-Bercy, el ATP 250 de Adelaida y las ATP Finals. En dinero se embolsó 15.936.097 dólares.

Por su parte, Alcaraz, de 20, presenta una tarjeta de 65-12 y habiendo levantado el otro GS, el de Wimbledon y precisamente ganando a Djokovic en la final tras cinco sets (1-6, 7-6 (6), 6-1, 3-6 y 6-4), más los Masters 1.000 de Indian Wells y Madrid, los ATP 500 de Barcelona y Queen's y el ATP 250 de Buenos Aires. Su montante económico ascendió a los 10.753.431 dólares.

