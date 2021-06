Carlos Alcaraz pisa fuerte en Roland Garros

El murciano Carlos Alcaraz, de 18 años, el benjamín de Roland Garros, un tenista que hasta este jueves no había ganado dos partidos en un Grand Slam, logró clasificarse para la tercera ronda al derrotar al georgiano Nikoloz Basilashvili por 6-4, 6-2 y 6-4, en una hora y 56 minutos.



El pupilo de Juan Carlos Ferrero, procedente de la fase previa, se ha convertido ya en una de las sensaciones del torneo, por la precocidad de sus gestas y porque apunta alto. Si en primera ronda fue el más joven en ganar un partido en Roland Garros desde que lo hizo Novak Djokovic en 2005, ahora se apunta ya un cabeza de serie entre sus víctimas.



Con 18 años y 39 días es el tenista más joven en llegar a tercera ronda de Roland Garros desde Andrei Medvedev en 1992 y el más precoz en hacerlo en un Grand Slam desde que Rafael Nadal lo logró en el Abierto de Australia de 2004 con 17 años y 243 días.



Cierto que Basilashvili no es un tenista puntero, pero el georgiano, que acaba de derrotar al suizo Roger Federer en pista dura en Doha, partía como favorito 28 y apenas tuvo tiempo de abrir la boca en la pista 14, la cuarta más grande del complejo parisino. Mareado acabó.



Así de expeditivo se mostró Alcaraz, agresivo con sus golpes, rápido en los desplazamientos, muy metido en el partido, hablándose para espantar el miedo a que la grandeza del lugar y la cantidad de ojos que empiezan a posarse en su rostro picado por el acné pudiera apartarle de su objetivo.



No sucedió. Alcaraz mantuvo firme el paso hasta que el georgiano fue hincando la rodilla en cada set ante el 97 del mundo, el más joven de los componentes del 'top 100'.

Otra prueba más superada por el prodigio murciano, que sigue quemando etapas tratando de no arder en su pirómana gesta, siempre atento a diferenciarse de Nadal, no vaya a ser que las comparaciones le saquen de su ruta.

Cuando le dicen que ha ganado su primer partido en Roland Garros más joven que el mallorquín, le quita importancia y recuerda que Nadal, que este jueves cumplió 35 años, ya ganó con 18 su primer título en la arcilla francesa.

Así, como le recomienda Ferrero, modesto pero ambicioso para ir, paso a paso, construyendo una carrera sólida



Nadie puede saber qué será de la carrera de Alcaraz, pero sí que el día que Nadal cumplía 35 ganó su segundo partido en Roland Garros. Muchos dicen que, a diferencia de la mayor parte de los tenistas españoles, el de El Palmar no tiene ese gen hispano que se parece hecho para la arcilla y que su juego está más programado para pistas más duras.



Pero el ocre de París atrae más la mirada de sus compatriotas y cada línea que se escribe sobre la tierra batida queda grabada a sangre y fuego en la historia.



La siguiente tendrá que sudarla ante un bregador, el alemán Jan-Lennard Struff, que se deshizo de un especialista en el polvo de ladrillo, el argentino Facundo Bagnis, por 7-5, 7-6 (1) y 6-4.



No será una tarea fácil, porque el germano, 42 del ránking a los 31 años, es un rival siempre incómodo, como tuvo ocasión de comprobar el ruso Andrey Rublev, séptimo cabeza de serie, en primera ronda.



Struff fue octavofinalista en 2019 y seguro que no está contento con encontrarse al joven prodigio español en su camino por regresar a esa ronda.