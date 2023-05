'Carlitos' volverá a ser número uno del mundo si juega en Roma

Tras su victoria en el Masters 1.000 de Madrid, el español Carlos Alcaraz aparecerá este lunes todavía en el segundo puesto de la clasificación mundial, el mismo que ocupa, pero mucho más cerca del número uno que posee el serbio Novak Djokovic: a solo cinco puntos.



Esa diferencia entre los 6.775 puntos del jugador de Belgrado y los 6.770 de Alcaraz la salvará el murciano solo con salir a jugar el primer partido del torneo de Roma, donde él no compareció el año pasado, pero donde Djokovic ganó, por lo que este no puede aumentar su cuenta de puntos, en todo caso disminuirla.



Con solo jugar en Roma, aunque pierda en su primer compromiso, Alcaraz tendría 10 puntos más y daría alcance a Djokovic.



Alcaraz ya ocupó el primer puesto del escalafón mundial entre el 12 de septiembre de 2022 y el 29 de enero de 2023 y de nuevo entre el 20 de marzo y el 2 de abril de este año. Desde el 3 de abril se instaló en el número 2, que ahora puede volver a mejorar.



Si va a Roma, como está anunciado (el sorteo será este lunes), Alcaraz llegará como número uno a Roland Garros, el segundo Grand Slam del año, que para él será el primero porque no estuvo en el Abierto de Australia por lesión.



En la edición de 2022 Alcaraz alcanzó los cuartos de final en París, lo mismo que Djokovic, en un torneo que ganó Rafael Nadal.