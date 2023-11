Batacazo del Real Murcia en Aranda de Duero (1-0)

El Real Murcia vuelve a pegarse un 'tortazo' en la Copa del Rey, una vez más el equipo se despide de la competición a las primeras de cambio. En esta ocasión ha caído ante un rival que está en puesto de descenso a Tercera Federación, ofreciendo las mismas carencias que ha tenido en este arranque de temporada y que solo se han visto disimuladas con las tres victorias. Las ausencias por lesión no puede servir como excusa para justificar un nuevo fracaso de un equipo que no funciona y al que su entrenador no es capaz de darle otro aire. Ahora toca levantarse para visitar el próximo domingo al Ceuta, un rival directo en la pelea por estar en los puestos de ascenso.

La Arandina se ha estrenado con un triunfo ante el Real Murcia (1-0) en su vuelta a la Copa del Rey, competición que juega por tercera vez en su historia y en la que no estaba presente desde la temporada 2015/16.

Un único gol, marcado por Ayoub el Battioui tras una sucesión de remates, en los últimos instantes de la primera parte le ha valido al equipo burgalés, que juega en la actualidad en la 2ª RFEF, para eliminar a la escuadra grana, que compite en la categoría inmediatamente superior, 1ª RFEF.

El Murcia apenas generó peligro al cuadro local, a excepción de los últimos 20 minutos del partido, que todo el equipo se echó arriba para intentar, por lo menos, empatar el encuentro y forzar la prórroga.

Hasta entonces, se habían sucedido ocasiones por parte de los dos equipos con el único acierto de Ayoub en el minuto 43 del encuentro.

Con el tiempo reglamentario ya cumplido, tuvo la oportunidad en sus botas Carrillo con un tiro que salvó el guardameta arandino, Álvarez, y que acabaría mandando fuera Rojas.









FICHA TÉCNICA

Arandina CF: . Adri Álvarez, 4. Jorge González, 6. Vitolo, 7. Ayoub, 11. Carlos Alonso, 12. David Sanz, 15. Otu, 18. Jaime Marquez, 19. Deiby Ochoa, 20. Kevin Manzano, 22. Ceesay.

Real Murcia CF: 13. Iker Piedra, 2. José Ruiz (20. Sergio Santos 70'), 3. Marc Baró, 6. Alberto González, 10. Guarrotxena (9. Rodri Ríos 54'), 18. Carlos Rojas, 21. Tomás Pina (7. Isi Gómez 54'), 25. Álex Rubio (11. Carrillo 54'), 28. Leandro, 30. Junior, 32. Toral (17. Dani Vega 45').

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Goles: 1-0, Ayoub (43').