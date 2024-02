Ana Carrasco disputará el nuevo Mundial femenino de velocidad de Superbike

La piloto de motos ceheginera Ana Carrasco disputará este año el Campeonato del Mundo femenino de velocidad, una categoría, la Superbike, que conoce bien y en la que se enrola en el equipo italiano Evan Bros Yamaha que lidera Fabio Evangelista.

Así lo anunció la deportista, que cumplirá 27 años el 10 de marzo en sus redes sociales, que estuvo presente en el Mundial de Moto3 en 2013, 2014, 2015, 2022 y 2023 y que en 2018 se convirtió en la primera mujer en conquistar un entorchado universal en un certamen en el que competía contra hombres, el Mundial de Supersport 300.

I’m delighted to announce that next year I will be participating in the WorldWCR Championship with @Evanbrosracing!@FIM_live and Dorna are making a strong commitment to this Championship and I believe it is my duty to be part of this new adventure at least on this first year. pic.twitter.com/tz5OnsSjMB