Amin Abaradan y Sabit Abdulai ya lucen la 'grana'

El Real Murcia ha comenzado la semana con la presentación de Amin Abaradan y Sabit Abdulai como nuevos futbolistas del Real Murcia CF. Ambos jugadores y Javier Recio, director deportivo de la entidad, comparecieron ante los medios de comunicación en la sala de prensa del estadio Enrique Roca de Murcia.

Javier Recio fue el primero en tener el turno de palabra y comenzó dando la bienvenida a los dos fichajes. Recio también explicó como juega cada futbolista: “Los dos nos van a aportar la energía necesaria; Sabit es un mediocentro con capacidad para superar líneas y abarcar campo y Amin es un delantero centro que nos va a aportar gol, trabajo y movilidad en esa zona del ataque como ya pudimos en el partido del otro día”.





Amin: "Me han ayudado desde el primer momento"

Después fue el turno de hablar de Amin. El nuevo delantero grana comenzó hablando sobre su llegada al club: “Estoy muy contento, me han ayudado en todo desde el primer día”. El delantero canario ya pudo debutar el pasado sábado ante el San Fernando y también habló sobre este tema: “Estoy muy contento con los primeros minutos con el equipo; me adapto muy bien a todo lo que me dé y me pida el míster”.

Sabit: "Vengo a ayudar a conseguir los objetivos"

Sabit Abdulai fue el último en atender a los medios de comunicación y empezó su turno de palabra dando las gracias al club por la acogida: “Agradecer la oportunidad que me ha dado el club; me han recibido muy bien tanto el cuerpo técnico como los compañeros”. El nuevo centrocampista pimentonero también se describió como jugador: “soy un centrocampista diferente y que conoce la categoría; vengo a ayudar a conseguir los objetivos”.