Alcaraz debutará en Miami ante Carballés o Vukic

Carlos Alcaraz, número 2 del mundo y primer cabeza de serie en el Masters 1.000 de Miami, debutará en el torneo de Florida, que comienza esta semana, enfrentándose en segunda ronda contra el vencedor del partido entre el también español Roberto Carballés (n.64) y el australiano Aleksandar Vukic (n. 65).

Hasta la final no tendría que jugar ni con el italiano Jannik Sinner (n.3) ni con el ruso Dannil Medevev (n.4), ya que ambos están en el otro lado del cuadro.

Por el lado del cuadro del murciano, que no tendrá que jugar la primera ronda, aparecen rivales como el alemán Alexander Zverev (n.5) y el danés Holger Rune (n.7), con quienes podría enfrentarse en semifinales.

En cuartos podría tener como rival al polaco Hubert Hurkacz (n.9).

El español, que este domingo repitió título en Indian Wells, también tiene buenos recuerdos de Miami, donde en 2022 conquistó el primer Masters 1.000 de su carrera y en 2023 llegó hasta las semifinales (perdió con Sinner).

Tras la renuncia de Novak Djokovic (n.1), tanto Sinner como Medvedev, quien defiende el título en Miami del año pasado, figuran como los contrincantes más peligrosos de Alcaraz en esta nueva cita de la ATP.

The @MiamiOpen men's draw is out ?? @Andy_Murray vs. @MattBerrettini is the ?? match of the first round, but there's plenty more action in store.



Let's break it down ?? https://t.co/UsZSiJ7Psg