Víctor Martínez, presidente ASSIDO Murcia

En la tarde del jueves finalizó la subasta solidaria on-line de ASSIDO con unos minutos finales frenéticos donde no paraban de entrar pujas por los artículos más codiciados. Una intensa contienda entre pujadores de diferentes lugares del mundo, que elevó el importe de cada una de las deportivas con las que Carlos Alcaraz participó en el US Open a 2.205€. Cantidad que, sumada a la del resto de artículos subastados, donaciones y patrocinios, consigue una recaudación que supera los diez mil euros.

Víctor Martínez, presidente de ASSIDO reafirmó que "una vez más, nuestro embajador Carlos Alcaraz demuestra su compromiso con la gente de su tierra y con los murcianos que más lo necesitan, contribuyendo a hacer realidad muchos proyectos de vida de personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual y a difundir los valores de ASSIDO por todo el mundo".

En una jornada donde el foco informativo estaba puesto en los ganadores del sorteo de Lotería de Navidad, en ASSIDO tenían la atención centrada en www.assidosubasta.es. La página web donde se realizaban las pujas, y que iba mostrando los diferentes movimientos que se realizaban en la misma. Una mañana tranquila, a la que siguió una sobremesa apacible para, al filo de las cinco y media de la tarde, treinta minutos antes del cierre, desatarse la tormenta. Las pujas se iban sucediendo en los diferentes artículos a un ritmo cada vez más rápido y, a un minuto de la finalización hubo productos que duplicaron e incluso triplicaron su valor.

Emoción y satisfacción entre los asistentes en directo a este final, que veían cómo todo el trabajo realizado alcanzaba una recaudación que superaba sus expectativas. Mensajes de agradecimiento a los donantes y llamadas de felicitación a los ganadores. “I am such a big fan of Carlitos, that is great” afirmaba el ganador de las deportivas de Alcaraz, que prefiere mantener su identidad en el anonimato.

Con el dinero recaudado se podrán financiar y llevar a cabo muchas de las actividades y eventos de cultura y ocio inclusivo que ASSIDO tiene proyectados para 2023. La asociación atiende a personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual desde el nacimiento y durante todas las etapas de su vida. Se trabajan todos los aspectos que necesita una persona para alcanzar la autonomía e inclusión en la sociedad. Diferentes ámbitos como la educación, deporte, formación profesional, empleo, vivienda propia o envejecimiento saludable componen el día a día en ASSIDO. El acceso a la cultura y el ocio inclusivo es otro factor fundamental para la autorrealización personal y que está recogido en la declaración universal de derechos humanos de la ONU.

ASSIDO es una asociación para personas con síndrome de Down fundada en Murcia en 1981 (es la segunda asociación de Síndrome de Down más antigua de España). En la actualidad tiene más de 400 usuarios y 3 centros donde realiza su labor. Es fruto del esfuerzo de un colectivo de padres y madres preocupados por el bienestar de sus hijas e hijos, que un buen día decidieron organizarse para apoyarse mutuamente y, paso a paso, hacer realidad un sueño: que sus hijas e hijos pudieran desarrollarse y crecer en las condiciones más normalizadas posibles. Está integrada, junto a otras 27 asociaciones, en la federación Plena Inclusión Región de Murcia, la mayor organización de la discapacidad intelectual y del desarrollo de nuestra comunidad impulsada por más de 3.000 familias, con el apoyo de 900 profesionales y de 300 voluntarios. Es miembro fundador de Down España, federación a nivel nacional integrada por 89 asociaciones y que es referencia en la defensa e inclusión de los derechos humanos de las personas con síndrome de Down.