Sito Alonso: "Parecía que el equipo con urgencias era UCAM"

El entrenador del UCAM Murcia, Sito Alonso, admitió tras la derrota contra el Urbas Fuenlabrada (105-95) que "parecía que el equipo que tenía urgencia" era el suyo, en lugar del conjunto local, que con esta victoria sale de la zona de descenso.

"Parecía que el equipo que tenía urgencia era UCAM, y el que no la tenía era Fuenlabrada, han jugado muy bien y al ataque para ganar ellos han acertado, y son justos vencedores. No sé si de tanto, pero son justos vencedores del partido", reconoció el entrenador del conjunto murciano tras el encuentro en el Fernando Martín.

Aun así, Alonso valoró que su equipo fue capaz de volver en el marcador "cuatro o cinco veces", después de haber entrado "con buena situación defensiva" pese a su "poca inteligencia" en la defensa y con las faltas personales.

"Tenemos que ser listos y no ir a puntear tan fuerte, sino puntear de forma legal, y si falla, falla y si mete es cosa de su acierto", resaltó el entrenador del UCAM.





"Ellos han creído que podían ganar, nosotros hemos vuelto otra vez, y llega el momento clave: cuatro puntos arriba, hemos perdido un par de rebotes, algún balón, ha habido una falta en ataque, que si lo es, es culpa mía porque estaba preparada por mí, y a partir de ahí el partido ha cambiado", analizó Alonso.

Para el técnico madrileño la falta de acierto de los suyos (28% en triples) "no es excusa". "No podemos regir el juego del equipo en si meten o no meten. Si el jugador que más porcentaje tiene tira solo, eso es fantástico. Creo que el equipo da un nivel muy alto para ganar fuera de casa, si no, no se hubiera puesto 4 arriba con Fuenlabrada en casa. Jugar siempre igual de bien no es fácil", dijo.

El dominicano Sadiel Rojas acabó enfrentado con la grada local tras cometer la quinta alta.

"Es un jugador que en cada situación que tiene el público va contra él, porque va al límite. En la última situación, (Obi) Emegano va a la misma intensidad, y sin querer le mete un codazo que le revienta la ceja, tanto que luego se ha disculpado. Ve que le ha hecho sangre y ve que la gente dice que es un teatrero. Estas cosas pasan a veces (...) Si Rojas no va al límite de sus posibilidades no jugaría en la ACB, jugaría en LEB PLata, y por eso lleva jugando tantos años en la ACB y en UCAM Murcia", concluyó.