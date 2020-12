"Sello lorquino" en el Águilas FC

En la Ciudad del Sol no han tenido suerte, es la tónica general en los chavales de la cantera lorquina cuando termina su etapa de formación que tienen que buscar en equipos de fuera de las fronteras lorquinas un futuro en el mundo del fútbol, ya que los proyectos en Lorca, algunos con poca consistencia, impiden que los jóvenes valores lorquinos terminen "triunfando" en su ciudad. Ese refrán de "no son profetas en su tierra" les viene como anillo al dedo a Adrián Miñarro, Paco Miñarro y Dani Bermejo, tres jugadores criados en la cantera del Lorca CF Base que están teniendo minutos y siendo importantes en el Águilas FC, líder del subgrupo A de Tercera División.

Adrián Miñarro cumple su segunda temporada en el equipo costero, hermano de Asensio, jugó el año pasado 24 partidos, 22 de titular y marcó tres goles. Este año ha vuelto a ser importente en el esquema blanquiazul con la llegada de Vicente Mir. Actualmente ha jugado cinco partidos de titular y por banda derecha está siendo un auténtico quebradero de cabeza para las defensas rivales. Por ahora el gol se resiste, pero ha tenido varias ocasiones para inaugurar su casillero personal de goles.

Quien sí lo ha estrenado es Paco Miñarro, el centrocampista llegó en pretemporada a equipo aguileño, motivado por la dificultad de salir de sudamérica de varios fichajes de Santos Márquez. Miñarro, tras jugar el curso pasado en el CF Lorca Deportiva y lograr el ascenso a Segunda B con Ibán Urbano, no entró en los planes del equipo blanquiazul en la categoría de bronce y no se lo pensó cuando le ofrecieron la posibilidad de recalar en el Águilas FC. En el cuadro de la Ciudad del Sol disputó un total de 29 partidos, 23 de titular y marcar dos goles.

El pasado domingo marcó su primer gol con la camiseta blanquiazul. Con Vicente Mir lo ha jugado casi todo, cinco partidos, tres de titular y cuenta con 231 minutos.

El último en llegar ha sido Dani Bermejo. El sub 23 ha dejado Lorca tras la mala experiencia en el Lorca FC donde recaló el año pasado y este curso apostó por el proyecto de Juan Pedro López y Sergio Segura.

Tras pasar las pruebas COVID19 pudo debutar este domingo en el partido ante Minerva donde salió en la segunda parte por banda izquierda. El joven jugador lorquino llega ilusionado y quiere "responder con el mejor juego la confianza depositada en mí".

Los tres se encuentran en la residencia que Alfonso García tiene para los jugadores en el Cocón, instalaciones comunes, zonas de descanso y manutención durante la semana, con sesiones dobles de trabajo algunos días, siendo protagonistas de este proyecto profesional, que ha lanzado el empresario aguileño en su ciudad, y donde tres lorquinos se sienten valorados.