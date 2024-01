Pulpileño y Molinense se reparten los regalos (1-1)

Atlético Pulpileño y Unión Molinense se han repartido los puntos en el partido disputado en el San Miguel de Pulpí tras empatar el duelo con empate a un gol.

Los almerienses estuvieron mejor en el primer tiempo, mientras que los murcianos dominaron al inicio de la segunda parte y se pudieron llevar la victoria.

En la recta final del partido, una doble ocasión local, pudo decantar la balanza de lado rojinegro, aunque el empate a un gol fue el resultado más justo.





Pulpileño y Molinense afrontaban el primer partido del 2024 con objetivos diferentes. Los locales, entrenados por Paco Jurado con el objetivo de sumar una victoria y acercarse a la zona de playoff y el cuadro de Sergio Sánchez, tenía como objetivo lograr una victoria que les permitiera asentarse en los primeros puestos del grupo y apretar en la primera posición a la Deportiva Minera.

El partido fue igualado en los primeros compases del partido, llegando el Molinense por banda a la portería de Pizana pero sin encontrar rematador. Los centros que llegaban por banda de Manu Costa, Luismi o Esteban López, no encontraban a nadie al remate.

Hasta el minuto 28 la tónica fue de juego plano, pero en una acción aislada, un buen pase de Eloy Jiménez, dejó a Fran Cortés con la pelota controlada en la frontal del área, y con un fuerte chut, sorprendió al arquero Hugo y puso el 1-0.

Eran los mejores minutos del Pulpileño que se vieron refrendados con el gol, e incluso pudo irse el cuadro local con más renta al descanso, de no ser por una jugada que no aprovechó el "9" rojinegro. Fran Cortés, sólo ante el arquero del Molinense, perdonaba y no materializaba una clara acción de gol.

Respondío antes del pitido del final de la primera parte el equipo visitante con un disparo de Samu que salió rozando el palo.

En la reanudación, el Molinense salió con más mordiente y un gol de Parra en la minuto 58 equilibró el marcador. La reacción de los de Sergio Sánchez, le hicieron acreedores de alguna acción más para dar la vuelta al marcador, pero el partido se fue diluyendo.

En los últimos segundos, el Pulpileño contó con una doble acción para dejar los tres puntos en casa, pero la falta de puntería y la defensa murciana evitaron el gol.

Al final, empate a uno que deja al Unión Molinense empatado a puntos (27) con Imperial, que ganó 3-2 a Balsicas, UCAM B y CD Cieza, estos dos últimos equipos con un partido menos.

El Pulpileño por su parte se queda noveno con 18 puntos a falta del resto de partidos de la jornada.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

ATLÉTICO PULPILEÑO (1) . Pizana, Gabi Ramos, Gastón, Iñaki, Luna, Fran Cortés, Cristo Martín, Elliot, Eloy, Izan y Paco López. Entraron en la segunda parte, Rafa Chumbi, Diego Vola y Chiqui.

UNIÓN MOLINENSE (1). Hugo, Rubén Primo, Gaffoor, Parra, Samu, Esteban López, Fran Barbera, Andugar, Manu Costa, Palazaón, Luismi. Entraron en la segunda parte, Renato, Nana, Nico y Ballesta.

GOLES. Minuto 28, Fran Cortés (1-0). Minuto 58, Parra (1-1)



ÁRBITRO. Carlos Perez Pardo. Amonestó a Pizana, Gabi Ramos, Gastón y Fran Cortés por los locales. Nico y Gaffoor por los visitantes.

INCIDENCIAS. Tarde fría con unas 300 personas en el San Miguel de Pulpí. El entrenador del CF Lorca Deportiva Juan Arsenal estuvo presenciando el partido en la grada junto al presidente Jaques Passy y el director deportivo David Navarro "Peki".

@treceraG13

???? Arranca el 2024 con victoria del @canteragrana 3-2 ante @BalsicasA

?? Esta tarde duelo con "banquillos lorquinos"

??? Paco Jurado en el @pulpileatletico

??? @Sergio_sp10 en el @UnionMolinense

?? A las 17.30h en el San Miguel de Pulpí

?? Minuto a minuto ?? pic.twitter.com/fQMB8WV2pl — Cope_Lorca_Águilas (@COPE_Lorca_) January 6, 2024

POST PARTIDO. ENTRENADORES.

Rueda de prensa de Sergio Sánchez, entrenador del Unión Molinense.

Vídeo





RUEDA DE PRENSA DE PACO JURADO. ENTRENADOR DEL ATL. PULPILEÑO

Vídeo