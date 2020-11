La presencia del Lorca FC en el Llano del Beal, en duda

La situación del Lorca FC cada vez está siendo más caótica. El equipo se encuentra en plena desintegración y peligra la presencia del equipo el próximo domingo a las 16.00 horas en el Llano del Beal, para jugar el partido de la jornada número seis ante la Deportiva Minera.

Adrián Campoy fue el primero comunicar a través de su cuenta de Twitter que abandonaba el club, por lo que tras la destitución de Dus, el equipo de la Ciudad del Sol viajará a tierras mineras, si es que lo hace, con Sergio Caballero, entrenador de porteros como encargado de la parcela técnica. El problema es que Sergio podría llegar a viajar sin once jugadores, ya que la salida de futbolistas de la entidad se está produciendo en forma de cascada.

Valdeolivas ha sido el primero que ha comunicado su salida de la entidad lorquina, incluso La Unión Atlético, equipo líder del subgrupo B ha anunciado su fichaje. También ha cogido la baja federativa Jaime Isuardi, el cántabro ha sido presentado como nueva incorporación del Mar Menor. Según ha podido saber COPE, Cristo Martín y Totti también tienen la baja federativa y su destino sería el Racing Murcia de Morris Pagniello y donde jugarán primera ronda de Copa del Rey contra el Levante UD.

La lista continúa con Dieguito, el ex atacante del equipo lorquino tiene muy cerca su llegada a Los Garres y Sergio León, también ha abandonado la disciplina de equipo lorquino estando muy cerca su incorporación al Mar Menor CF.

Además de estos jugadores, que ya tienen su baja federativa, los próximos en salir serían, Cayu, Antoñito y Jesús Ros, jugadores que podrían interesar a varios equipos de Tercera, entre ellos el Atlético Pulpileño. En el caso de Jesús Ros, estaría muy cerca del Olímpico de Totana.

José Mariano y Bermejo están en la órbita del Real Murcia, jugadores que podrían recalar en el filial, o incluso, tener ficha del primer equipo como Bermejo que es sub 23.

De esta forma, la plantilla del Lorca FC para viajar a tierras cartageneras quedaría mermada y a esta situación hay que sumarle la dimisión que se presentará en próximas horas del coordinador del club Sergio Segura, el jefe de Seguridad, Ginés Carlos y el delegado de equipo Francisco Javier Guillén. Tampoco continuará y presentará su dimisión el director deportivo Juan Pedro López.