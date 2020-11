¿Por qué no ha incorporado el Lorca FC un nuevo entrenador?

El Lorca FC afronta durante estos días su primera crisis deportiva e institucional del año. El equipo lorquino armó un equipo competitivo para luchar por los primeros puestos de la clasificación, y aprovechar la reorganización del fútbol nacional para dar el salto a la nueva Segunda División B, objetivo marcado por la directiva tras no cumplir con los resultados marcados el año pasado, y debido a la cancelación de la temporada por COVID19.

Juan Pedro López como director deportivo y Sergio Segura como coordinador del club se pusieron manos a la obra con la autorización del presidente Roberto Torres para confeccionar un equipo que optara y luchara por el ascenso. Roberto Torres junior, sería la extensión del presidente madrileño en Lorca, y quien haría de puente y enlace con Madrid.

Valdeolivas, Cristo Martín, Marcos Morales, Asensio, Antoñito, Varela, Dieguito e Isuardi son algunos de los jugadores destacados que se firmaron para lograr el objetivo. Todos ellos junto a un grupo de jugadores de Lorca, por los que se apostaba como seña de identidad, caso de Basilio, Bermejo o Jesús Ros.

A las primeras de cambio el proyecto no está logrando los números marcados y tras cuatro jornadas disputadas no suma punto alguno. Es cierto que se han jugado sólo dos partidos, hay que restar una jornada de descanso y un partido aplazado, pero la cita ante el Mazarrón CF ya es una primera final.

Tras la derrota dolorosa y abultada contra el Racing Murcia por 4-0, se tomó la decisión de la destitución de Víctor Dus, aunque esta circunstancia ya planeaba días antes de la disputa del partido contra el cuadro murciano. La plantilla necesitaba más "mano dura" desde el banquillo y sacar más rendimiento a un plantel con jugadores que han competido incluso en categorías superiores.

Tal y como adelantamos en DXT COPE, el entrenador elegido era el aguileño Juan José Asensio, que llegaría avalado incluso por algunos jugadores del plantel que coincidieron con el técnico en el Mazarrón CF durante los dos años anteriores.

Cremades, mano derecha de Asensio en el cuadro mazarronero también estaba dentro de la operación y el lunes 9 sería su primera sesión de trabajo con sus nuevos jugadores.

El acuerdo era total pero faltaba el visto bueno del presidente, Roberto Torres, un "OK" que aún no ha llegado y que parece que no llegará ya que tras consultar COPE varias fuentes, han indicado que el técnico que se sentará en el banquillo del Artés Carrasco este domingo, será Adrián Campoy, segundo de Víctor Dus hasta hace unos días.

Adrián Campoy será técnico en esta jornada, pero el "parche" sólo puede mantenerse dos semanas más, ya que la RFEF obliga contratar y presentar licencia de entrenador en tres semanas, por lo que desde la cúpula del club, deberán tomar decisiones antes o despúes.

La incertidumbre aumenta dentro del plantel, además acrecentada por el propio presidente madrileño que, tras una reunión por video conferencia con la plantilla en las últimas horas, les ha transmitido que no tenía constancia del volumen de sus emolumentos, los caules considera excesivos.

Estas declaraciones a la plantilla, confirmadas por algunos jugadores a COPE, chocan de lleno con las propias declaraciones que realizó el empresario a esta redacción con motivo de la visita a la plantilla el mes pasado donde reconoció que "el preupuesto de esta temporada está garantizado" elevándose el mismo a una cifra cercana a los 200.000 euros.

En aquella rueda de prensa, Roberto Torres, ya había realizado el primer pago de la temporada a los jugadores, los cuales cobran entre las dos primeras semanas de cada mes, por lo que desde la plantilla se apostilla que "sí sabe lo que cobramos".

Con esta incertidumbre y a la espera de solucionar el pago del segundo mes (aún no se ha cobrado y Roberto Torres quiere mantener una reunión privada con cada uno de los jugadores) la plantilla sigue en su día a día esperando acontecimientos para tomar decisiones sobre su futuro en el club.

Esta semana, previa al Mazarrón CF, está entrenando la plantilla al completo, pero no se descarta la salida de algunos futbolistas si la situación no queda aclarada en los próximos días.