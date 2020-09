El partido entre el Olímpico de Totana y el CF Lorca Deportiva en el aire

La situación de COVID19 en la Región de Murcia y en la comarca del Guadalentín sigue siendo de incertidumbre. Lorca y Totana están en fase 1 de confinamiento debido a la gran cantidad de casos de Coronavirus acumulada en las últimas jornadas, lo que también está influyendo en los entrenamientos de los equipos de fútbol, aunque en el caso de la Ciudad del Sol en menor medida.

Las instalaciones deportivas municipales se encuentran en La Torrecilla, pedanía lorquina que está exenta de las limitaciones y restricciones que hay en el casco urbano de la ciudad y que afectan a 60.000 personas.

Por este motivo, los partidos del Lorca FC y CF Lorca Deportiva se pueden jugar sin problemas, pero no es el caso de Totana. La ciudad está en fase 1 de confinamiento y desde el Ayuntamiento no se permite los entrenamientos del equipo alfarero en el Juan Cayuela. Desde el club están buscando soluciones ante este imprevisto a falta de dos semanas para el inicio de la competición.

Además, la situación influye a los partidos amistosos previstos por los totaneros. Por el momento, está en el aire la celebración del partido, que tenía que jugar el Olímpico y el CF Lorca Deportiva previsto para el sábado a las 18.00 horas.

Desde el club rojiblanco también se ha solicitado el cambio de campo al Lorca FC para el partido que se debe jugar el 10 de octubre, partido que no se podrá jugar en el Artés Carrasco debido a la resiembra que se está llevando a cabo.

Desde el Olímpico de Totana se está a la espera de una respuesta por parte de la FFRM y el CSD para poder retomar los entrenamientos y poder jugar los partidos amistosos previstos.