El Olímpico de Totana sin poder entrenar a falta de 15 días para iniciar la competición.

Totana está en fase 1 de confinamiento tras el repunte de casos COVID19 en los últimos días. Junto a Lorca, la ciudad alfarera está confinda y las restricciones impiden la entrada y salida del municipio si no es por motivos justificados, prohibición de servicio de barra en restaurantes y bares, así como reducción de aforo en terrazas.

Además, en Totana no esta permitido el acceso a instalaciones deportivas, lo que está afectando directamente al equipo de Calata que no puede entrenar en el Juan Cayuela ni otras instalaciones y tampoco jugar partidos amistosos. El equipo rojiblanco tenía que jugar esta tarde ante el CF Lorca Deportiva, partido suspendido por esta situación.

A falta de 15 días para el inicio de la competición, la plantilla del Olímpico de Totana no tiene ninguna solución y ahora mismo sólo pueden realizar entrenamientos con los pocos medios que tienen y por grupos.

Desde el club solicitan soluciones para el equipo, que comenzará la competición, dentro del subgrupo A de Tercera División, el 18 de octubre en su terreno de juego ante Minerva, aunque si continúa la situación de confinamiento se tendrán que aplazar el partido, o buscar otra solución.

Por el momento, se está a la espera de una solución por parte de la FFRM o el CSD.